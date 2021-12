Feuerwehr in Hattingen: Fehlalarm an der Klinik Blankenstein

Mit acht Fahrzeugen ist die Feuerwehr Hattingen am Donnerstag zur Klinik Blankenstein gefahren.

Hattingen. Mit acht Fahrzeugen ist die Feuerwehr Hattingen am Donnerstag zur Klinik Blankenstein gefahren. Vor Ort stellte sich ein Fehlalarm heraus.

Eine fehlmeldende Brandschutzanlage hat am Donnerstagnachmittag einen Blaulichteinsatz in Hattingen ausgelöst. Mit 25 Einsatzkräften in acht Fahrzeugen ist die Feuerwehr Hattingen zur Klinik Blankenstein ausgerückt.

Vor Ort hat sich dann aber herausgestellt, dass es sich um falschen Alarm handelt. Der Brandmelder war durch aufgewirbelten Staub ausgelöst worden, berichtet Feuerwehrsprecher Jens Herkströter.

Da es sich aber um ein Krankenhaus handelte, sind die Einsatzkräfte standardmäßig in hoher Besetzung und mehreren Fahrzeugen ausgerückt.

