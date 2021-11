Feuerwehr Hattingen wird zu einem Brand im Hochhaus gerufen

Hattingen. Die Meldung über einen Brand in einer Hochhaus-Wohnung hat in der Nacht Feuerwehrleute in Hattingen aus dem Schlaf gerissen. Das ist passiert.

Die Meldung über einen Brand in einer Hochhaus-Wohnung hat am Samstag um 23.57 Uhr eine Vielzahl von Feuerwehrleuten in Hattingen aus dem Schlaf gerissen. Ein Anwohner hat von außen durch den Türspion Glutschein in einer Wohnung gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Die rückte umgehend zum Reschop aus.

Die in der siebten Etage liegende Wohnung wurde mit einem Spezialwerkzeug geöffnet. Nach einer Kontrolle der leerstehenden Wohnung gab es keine Anzeichen für ein Schadenereignis. Die vermeintliche Glut war vermutlich der Schein einer Straßenlaterne.

Die Einsatzkräfte konnten daher schnell wieder einrücken. Wegen des Meldungsbildes und der Gebäudeart waren neben der Hauptwache die Löschzüge Mitte und Nord sowie die Schutzzielergänzungseinheiten Oberbredenscheid und Niederwenigern ausgerückt.

