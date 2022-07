Feuerwehr Hattingen sichert Rettungshubschrauber ab

Hattingen. Weil kein Notarzt verfügbar war, musste einer eingeflogen werden. Die Feuerwehr Hattingen hat beim Einsatz des Rettungshubschraubers geholfen.

Die Feuerwehr Hattingen hat am Montag gleich dreimal den Rettungsdienst bei Einsätzen unterstützt.

Hubschrauber-Einsatz in der Innenstadt: Weil am Montag kein Notarzt vor Ort verfügbar war, wurde einer mit „Christoph 8“ eingeflogen. Der Hubschrauber landete auf dem Baustellengelände an der Nierenhofer Straße. Die Sicherung des Landeplatzes übernahm die Hattinger Feuerwehr. Nach der Erstversorgung wurde die Patientin mit einem Rettungswagen in eine Bochumer Klinik transportiert.

Zudem war die Feuerwehr an der Stormstraße im Einsatz: Hier wurde eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür gemeldet. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür mit Gewalt. Anschließend gab es die Erstversorgung durch den Rettungsdienst. Weil ein Transport durch den Treppenraum ins Freie nicht möglich war, entschieden sich die Einsatzkräfte für eine Rettung über die Drehleiter. Diese wurde nachgefordert und am Gebäude in Stellung gebracht. Mit einer speziellen Trage konnte der Patiententransport schonend erfolgen. Anschließend übernahm ein Rettungswagen den Weitertransport ins Krankenhaus.

An der Dahlhauser Straße unterstützte die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs der Feuerwehr zudem den Transport eines Patienten zum Rettungswagen.

