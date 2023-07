Feuerwehr Hattingen: Schwerer Reitunfall in Niederwenigern

Hattingen. Unfall auf dem Reitplatz: Die Feuerwehr Hattingen wurde am Mittwochabend (26.7.) alarmiert – und musste dann den Rettungshubschrauber absichern.

Zu einem offenbar schweren Reitunfall kam es am Mittwochabend in Niederwenigern: Eine Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber nach Wuppertal geflogen werden.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Um 18.23 Uhr wurde die First-Responder-Einheit des Löschzuges Niederwenigern gemeinsam mit Rettungsdienst und Notarzt alarmiert. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde im Verlauf der Rettungshubschrauber „Christoph Dortmund“ angefordert. Nach einer Erstversorgung wurde die Verletzte in eine Spezialklinik nach Wuppertal geflogen, berichtet Feuerwehrsprecher Jens Herkströter.

>>> Lesen Sie auch:

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Bereits am Morgen war die Feuerwehr wegen Brandgeruchs in ein Mehrfamilienhaus am Schlangenbusch gerufen worden. Weil niemand die Tür öffnete, verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang durch ein auf Kipp stehendes Fenster. Während vor dem Gebäude immer mehr Feuerwehrleute, teilweise unter schwerem Atemschutz, in Bereitstellung gingen, wurde aus der Wohnung Entwarnung gegeben: Angebranntes Essen hatte zu einer Verrauchung und zum Auslösen des Rauchmelders geführt.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Das Brandgut wurde in der Spüle abgelöscht und die Räumlichkeiten anschließend mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Nach einer halben Stunde war der Einsatz wieder beendet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen