Feuerwehr Hattingen muss Wohnungstür in Welper öffnen

Hattingen. Zweimal Welper, einmal Hattingen-Mitte: Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. Was bei den Einsätzen am Wochenende passiert ist.

Gleich mehrere Einsätze meldet die Feuerwehr Hattingen nach dem Wochenende.

Brandmelder an Thingstraße schlägt an

Aufmerksame Nachbarn in der Thingstraße haben am Sonntag die Einsatzkräfte alarmiert, weil ein Heimrauchmelder in der Nachbarwohnung der ausgelöst hatte. Nachdem auf das Klopfen und Klingeln der Feuerwehrleute keiner öffnete und auch keine andere Zugangsmöglichkeit zur Wohnung bestand, entschied die Polizei, die Wohnung öffnen zu lassen. Die Rettungskräfte kontrollierten die Wohnung, es gab jedoch keine Anzeichen für ein Schadenereignis. Personen waren ebenfalls nicht in der Wohnung.

Warnton an S-Bahn-Endhaltestelle

Am Abend wurde ein Warnton aus der Brandmeldezentrale der S-Bahn-Endhaltestelle Hattingen Mitte S gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten eine technische Störung der Anlage fest und informierten den Bereitschaftsdienst der Stadt.

Verkehrsunfall an der Hüttenstraße

Zu einem Verkehrsunfall auf der Hüttenstraße rückten die hauptamtlichen Kräfte um 22.58 Uhr aus. Die zunächst gemeldeten, auslaufenden Betriebsmittel liefen zum Glück nicht aus. Die Insassen der beiden Unfallautos hatten ihre Fahrzeuge bereits verlassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten, zusammen mit der Polizei die Einsatzstelle. Der ebenfalls anwesende Rettungsdienst versorgte vier Personen.

