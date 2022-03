Die Feuerwehr Hattingen wurde zu einem ungewöhnlichen Einsatz in Winz-Baak gerufen.

Feuerwehr Feuerwehr Hattingen löscht E-Scooter in einem Badezimmer

Hattingen. Das erleben auch die Feuerwehrleute in Hattingen nicht jeden Tag: Sie wurden zu einem brennenden E-Scooter in einem Badezimmer alarmiert.

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr Hattingen: In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Munscheidstraße brannte am Mittwochnachmittag ein Elektroscooter im Badezimmer.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Personen befanden sich nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr in der Wohnung.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Durchzündung und Flammenschein

Bei den Löschvorbereitung kam es im Bad zudem zu einer kleinen Durchzündung, von außen war Flammenschein zu sehen. Ein Einsatztrupp ging unter schwerem Atemschutz vor, Bewohner der weiteren Wohnungen wurden an den Fenstern betreut. Weil der Treppenraum rauchfrei war, bestand für sie keine unmittelbare Gefahr.

>>> Aktuelles zur Corona-Lage in Hattingen gibt es in unserem Newsblog

In der Brandwohnung bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer mit einem C-Rohr. Der Roller wurde im Verlauf aus dem Fenster geworfen und ausgiebig im Freien gekühlt. Die Wohnung und der Treppenraum wurden nach der Brandbekämpfung mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung auf andere Räumlichkeiten verhindert werden.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen