Feuerwehr Hattingen: Einsatz mit Drehleiter in Innenstadt

Die Feuerwehr Hattingen wurde zu einem Brand in der Innenstadt gerufen und rückte mit Drehleiter an.

Hattingen. Die Feuerwehr Hattingen wurde zu einem Brand an der Langenberger Straße gerufen. Sie rückte mit Drehleiter und Atemschutz aus.

Die Feuerwehr Hattingen musste am Dienstag gegen 17.30 Uhr zu einem Einsatz in die Innenstadt ausrücken. An der Langenberger Straße nahe des Reschop Carrés waren die Retter im Einsatz.

Die Einsatzstelle befand sich in der ersten Etage eines Geschäftshauses. Dort hatte der Inhalt eines großen Pflanzkübels im Außenbereich auf einer Art Balkon gebrannt. Der Brandgeruch hatte sich schnell verbreitet.

Das Feuer wurde aber bereits durch Mitarbeiter gelöscht, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich von Außen über die Drehleiter. Weitere Maßnahmen waren jedoch nicht mehr erforderlich.

Über der Bäckerei Löscher in Hattingen hatte es am Dienstagabend gebrannt. Foto: Jens Herkströter / Feuerwehr Hattingen

Im Tagesverlauf sind hauptamtlichen Kräfte zu einer Türöffnung, einer Tragehilfe zur Unterstützung des Rettungsdienstes und zu einem verletzten Fuchs alarmiert worden.

