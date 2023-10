Feuerwehr Hattingen drei Stunden mit Kaminbrand beschäftigt

Einsatz mit der Drehleiter: Die Feuerwehr Hattingen wurde am Dienstagabend (17.10.) zum Sünsbruch alarmiert.

Drei-Stunden-Einsatz für die Feuerwehr Hattingen: Die Einsatzkräfte wurden am Dienstagabend zum ersten Kaminbrand in dieser Heizperiode alarmiert.

Aus dem Schornstein eines Wohnhauses im Sünsbruch drang um kurz nach fünf dichter dunkler Rauch, berichtet Sprecher Jens Herkströter. Als die Kräfte der Hauptwache sowie des Löschzugs Oberbredenscheid eintrafen, befanden sich die Bewohner bereits vor dem Gebäude.

Einsatz am Kamin: Die Feuerwehr Hattingen wurde am Dienstagabend (17.10.) zum Sünsbruch alarmiert. Foto: FWH

Das Haus wurde erkundet, die Drehleiter in Stellung gebracht. In einer Wohnung brannte es in der Feuerstelle des Kamins noch geringfügig. Eine übermäßige Erhitzung des Kaminrohrs konnte indes nicht festgestellt werden. Über die Drehleiter wurde die Abdeckung demontiert und der Kamin gefegt.

Gleichzeitig sind zwei Trupps unter Atemschutz ins Gebäude gegangen: Einer kontrollierte die Wohnräume und baute vorsichtshalber einen Löschangriff auf, der andere ging in den Keller zur Revisionsöffnung des Kamins vor. Über diese wurden später die Glutreste genommen und ins Freie gebracht. „Diese Maßnahmen gestalteten sich als sehr zeitintensiv, führten aber zum gewünschten Erfolg“, so Herkströter.

Im Verlauf des Einsatzes wurden die Wohnungen mit einem Hochleistungslüfter belüftet, weil Rauch ins Gebäudeinnere gezogen war.

