Einsatz in Bredenscheid: Die Feuerwehr Hattingen zersägt einen umgestürzten Baum.

Blaulicht Feuerwehr-Einsätze: Unwetter hinterlässt Spuren in Hattingen

Hattingen. Starker Regen, viel Wind: Das Wetter hat Hattingen am Montag bis in den Abend hinein beschäftigt – und auch die Feuerwehr. das ist passiert.

Abgeknickte Äste, unterspülte Straßen – ja, das Wetter hat am Montag bis in den Abend Spuren in der Stadt hinterlassen. Die Feuerwehr war im Einsatz.

In der Fußgängerzone auf der Augustastraße sorgten der starke Regen samt Windböen dafür, dass der eine oder andere Ast sich selbstständig machte und am Dienstagmorgen über dem Weg lag. Die Straßen im Stadtgebiet waren hier und da mit Unrat überzogen – kein einheitliches Bild, denn das Unwetter hatte schon auf kleinem Gebiet ganz unterschiedliche Auswirkungen.

Die Feuerwehr Hattingen wurde beispielsweise zur Hüttenstraße gerufen, wo ein ein verstopfter Straßeneinlauf zur Überflutung der Fahrbahn führte. Der Fangkorb wurde gereinigt, sodass das Wasser wieder abfloss.

Der Löschzug Oberbredenscheid rückte zudem zur Straße Am Wasserturm aus. Hier war ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt und hat dabei eine Stromleitung abgerissen. Nachdem die Leitung durch den Versorger stromlos geschaltet wurde, zersägten die Feuerwehrkräfte den Baum und räumten ihn von der Fahrbahn. Die defekte Stromleitung wurde anschließend provisorisch wieder repariert.

Für den heutigen Dienstag (25.7.) und die kommenden Tage sagen die Meteorologen eher bescheidenes Sommerwetter voraus. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 17 und 20 Grad Celsius, es soll immer wieder schauern und vor allem am Donnerstag richtig viel regnen.

