Die Feuerwehr in Hattingen rückte am Donnerstag (8.6.) zu einem Kellerbrand aus.

Feuerwehr Feuer in Hattingen: Anwohner verhindern Schlimmeres

Hattingen. Die Feuerwehr Hattingen wird am Donnerstag (8.6.) zu einem Kellerbrand gerufen. Anwohner verhindern ein schlimmes Unglück durch ihr Eingreifen.

Ein Kellerbrand in Holthausen wurde der Feuerwehr am Donnerstag gemeldet. Die Retter der Hattinger Feuerwehr rückten um 11.06 Uhr aus. Als die ersten Kräfte des Löschzuges Nord an der Einsatzstelle eintrafen, waren die Bewohner bereits aus dem Gebäude.

Im Keller kam es zu einem Entstehungsbrand, der von den Anwohnern mit einem Feuerlöscher gelöscht wurde. Dadurch konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Gebäude und führten abschließend Lüftungsmaßnahmen durch.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz zum Glück niemand. Zu diesem Einsatz wurden der hauptamtliche Löschzug, der Löschzug Nord und die Schutzzielergänzungseinheiten Mitte, Oberbredenscheid und Niederwenigern alarmiert.

