Ferienspaß in Hattingen: Noch gibt es einzelne Restkarten

Hattingen. Für mehrere Ferienspaß-Aktionen in Hattingen gibt es noch Restkarten. Los geht’s am 3. Juli mit einer Schnitzeljagd durch die Innenstadt.

Die Sommerferien rücken näher und noch gibt es vereinzelte Restkarten für den Ferienspaß. Ob Natursafari, Floßbau-Projekt oder Zumba – unter ferienspass.hattingen.de können Interessierte online noch Tickets buchen. Am 7. Juni werden ab 10 Uhr auch die Sozialkarten, die nicht in Anspruch genommen wurden, online zur Verfügung gestellt.

Ferienspaß startet mit einer Schnitzeljagd

Der Ferienspaß startet Samstag, 3. Juli, 10 bis 16 Uhr, mit einer Schnitzeljagd durch die Hattinger Innenstadt, sofern es die Kreis-Inzidenz zulässt. An verschiedenen Punkten in der Innenstadt können die Kinder eine Stadtkarte abholen und bei Aufgaben und Quizfragen ihre Stempelkarte füllen. Die volle Karte kann dann gegen eine Überraschungstüte am Rathaus eingetauscht werden.

In der zweiten Woche gibt es noch freie Plätze für die Fotosafari und auch bei der Skate-Session für Mädchen (17. Juli) sind noch Plätze frei. Außerdem können Zumba (dritte Ferienwoche), Ballett (fünfte Woche) und Drachenbau (erste, vierte und sechste Woche) gebucht werden. Für die Natursafari am Haus Friede, das Floßbau-Projekt und das Abenteuerzelten mit den Pfadfindern (alle in der vierten Woche) sind ebenfalls noch Karten frei.

Weitere Informationen gibt es bei Lisa Vavra unter 02324/204-3851 oder Tabea Hörder (-3853).

