Zur Unterstützung von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern nach dem Corona-Lockdown gibt es in diesen Sommerferien „Extra-Zeit zum Lernen“. In Hattingen findet das vom Kommunalen Integrationszentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises organisierte Ferienprogramm dabei an drei Grundschul-Standorten statt – mit insgesamt 42 Kindern. (Symbolbild)