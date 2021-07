Fahrer aus Hattingen (18) verletzt Bochumerin schwer

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagmittag auf der Wuppertaler Straße.

Hattingen. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Hattingen hat eine rote Ampel und wartenden Verkehr übersehen. Er verletzte ein 50-jährige Bochumerin schwer.

En 18-jähriger Hattinger fuhr mit seinem Auto am Freitagmittag gegen 13.55 Uhr auf der Wuppertaler Straße in Fahrtrichtung Bochum. An einer rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage fuhr er auf einen verkehrsbedingt wartenden VW einer 50-jährigen Bochumerin auf.

Ein weiteres Auto wurde beschädigt

Durch den Aufprall rollte der VW in den vor ihr wartenden Mercedes eines 66-jährigen Mannes aus Hattingen auf. Bei dem Unfall wurde die Bochumerin schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 1800 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen