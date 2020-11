Erste Ratssitzung in Sprockhövel endet nach 90 Minuten

Sprockhövel. Sprockhövels Bürgermeisterin Sabine Noll will das Rathaus für Anliegen der Bürger öffnen. In der Ratssitzung wurden ihre Stellvertreter gewählt.

Nach den Kommunalwahlen hat sich am Donnerstag der neue Stadtrat von Sprockhövel konstituiert. In der Glückauf-Halle kamen die 39 alten und neuen Ratsmitglieder zu ihrer Einführung und Verpflichtung durch die neue Bürgermeisterin Sabine Noll (CDU) zusammen. 20 Tagesordnungspunkte waren abzuarbeiten, doch es reichte letztlich nur für sechs.

Viel Applaus für die neue Bürgermeisterin

Die Glückauf-Halle war gemäß Corona-Bedingungen fast voll belegt, auch waren viele Zuschauer gekommen, um die neue Bürgermeisterin und die Ratsmitglieder zu sehen. Um 17.38 Uhr sprach Sabine Noll die Eidesformel, erhielt viel Applaus von allen Anwesenden und hielt eine stark gekürzte Rede. Sie bedankte sich für das Vertrauen der Wähler und sagte, sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen in der Verwaltung und der Politik. Gerne hätte sie ihren Vorgänger gebührend verabschiedet, das werde aber nachgeholt. „Wir dürfen nie aus den Augen verlieren, dass wir alle ausschließlich zum Wohle Sprockhövels arbeiten“, betonte die Bürgermeisterin. An die Bürger auf den Rängen gewandt versprach sie: „Das Rathaus ist keine Festung, meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und ich sind immer ansprechbar für Sie!“

Rathaus als Dienstleister für die Bürger

Nach ihren Verständnis müsse die Stadt Dienstleister für die Bürger sein, und sie versprach, niemanden im Stich zu lassen. Noll kündigte an, sofort immer donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr eine Bürgermeistersprechstunde abhalten zu wollen. Sie wolle der großen Verantwortung während der Corona-Pandemie gerecht werden, aber auch Schwerpunkte ihrer Arbeit teilte sie noch einmal mit: „Stärkung der Wirtschaft, Digitalisierung und Klimawandel werden in meiner Amtszeit eine wichtige Rolle spielen“, kündigte sie an.

Verkürzte Sitzung wegen Corona

Die Corona-Pandemie habe Auswirkungen auch auf Sitzungen des Stadtrates und der Fachausschüsse. Die Bürgermeisterin kündigte an, auch diese konstituierende Veranstaltung werde nicht länger als 90 Minuten dauern dürfen. „Egal, wie weit wir in der Tagesordnung kommen, die Sitzung ist um 19 Uhr vorbei.“ Das gebiete die Verantwortung für die Gesundheit der in der Halle Anwesenden. Tagesordnungspunkte, die nicht behandelt werden können, werden in die nächste Ratssitzung verschoben.

Drei Stellvertreter anstatt wie früher zwei

Bürgermeisterin Sabine Noll (l.) verpflichtet ihre Stellvertreter Torsten Schulte (2.v.r.), Karsten Alexander (3.v.r.) und Marion Prinz (r.). Foto: Matthias Spruck

Die Wahl der Stellvertreter der Bürgermeisterin erwies sich als Schwerstarbeit für den neuen Rat. Bislang gab es zwei davon, nun lag ein einheitlicher Antrag für drei Kandidaten vor: Torsten Schulte für die CDU, Marion Prinz für die SPD und Karsten Alexander für Bündnis 90/Die Grünen. Zwar gab es eine Diskussion um die Erweiterung der Stellvertreterliste, bei der etwa Helga Wieland-Polonyi (WfS) dringend empfahl, sich auf die CDU- und SPD-Kandidaten zu beschränken, doch die neue Mehrheit aus CDU, Grünen und MiS blieb bei dem einheitlichen Wahlvorschlag. Die vorgeschriebene geheime Wahl erbrachte zwei Nein-Stimmen. Das ist jedoch nicht zulässig, in Folge legten CDU und Grüne eine neue Liste mit Schulte/Karsten vor, die SPD mit Prinz. Am Ende war Torsten Schulte zum ersten Stellvertreter und nach einer Stichwahl Alexander Karsten zum zweiten und Marion Prinz zum dritten Stellvertreter bestimmt.

Aufwandsentschädigungen

Die nächste Sitzung des Rates wird in zwei Wochen am 19. November stattfinden. Dann sollen die verschobenen Tagesordnungspunkte nachgeholt werden.

Die Aufwandsentschädigungen für die drei Bürgermeister-Stellvertreter bemessen sich nach der Einwohnerzahl der betreffenden Kommune. Torsten Schulte als erster Stellvertreter bekommt den dreifachen Entschädigungssatz eines Ratsmitgliedes, also 939 Euro monatlich, Karsten Alexander und Marion Prinz als zweiter und dritter Stellvertreter den anderthalbfachen Satz in Höhe von je 469 Euro pro Monat.