Hattingen. Die Landwirte in Hattingen und Umgebung ziehen Erntebilanz für 2020. Nicht alles war dabei so zufriedenstellend wie die Mais- und Getreideernte.

Die Erntebilanz der Landwirte in Hattingen und Umgebung für 2020 fällt durchwachsen aus. „Mit der Getreide- und Maisernte können wir insgesamt in unserer Region zufrieden sein“, sagt Dirk Kalthaus, der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Ennepe-Ruhr/Hagen. Allerdings sei die Spannbreite groß gewesen. „Es gibt Flächen, auf denen haben wir Bauern gut geerntet, aber auch Flächen, da fiel die Ernte mager aus.“ Das bestätigt auch sein Stellvertreter, der Hattinger Landwirt Peter Oberdellmann.

Schweinepest: Das sollten Verbraucher beachten Eine Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest, die in diesem Jahr erstmals Deutschland erreicht hat, gelte es zu vermeiden, betont Dirk Kalthaus, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbande. Zwar sei die Seuche für den Menschen völlig ungefährlich, für Schweine aber umso bedrohlicher. „Obwohl wir nur wenige Höfe mit Schweinehaltung in der Region haben, müssen wir sehr vorsichtig sein, dass sowohl Wild- als auch Hausschweine nicht infiziert werden“, mahnt Kalthaus. Bislang sei die Seuche in Deutschland zwar nur bei Wildschweinen in Brandenburg festgestellt worden, aber in Osteuropa seien bereits auch Nutzschweine betroffen. Wer von dort also Fleischwaren mitbringe, der solle diese entweder vollständig verzehren oder aber so entsorgen, dass Wildschweine sie nicht gegebenenfalls fräsen. „Also bitte keine Wurstbrot-Reste im Wald liegen lassen.“

Die Erntebedingungen seien gut gewesen. „Es gab kaum regenbedingte Zwangspausen und wir konnten das Getreide trocken einbringen“, so der Landwirtevorsitzende Kalthaus.

Das dritte Jahr in Folge fiel zu wenig Regen

Aber der geringe Niederschlag sei auch ein großes Problem. Peter Oberdellmann sagt: 2020 sei „das dritte Jahr in Folge gewesen, in dem über lange Zeit viel zu wenig Regen fiel, das war insbesondere für das Grünland katastrophal, noch schlimmer als in den Vorjahren. „Die wenigen, aber wichtigen Regenschauer gingen sehr unterschiedlich nieder.“ Gerade im Hattinger Raum, so Peter Oberdellmann, habe es besonders wenig Regen gegeben.

Zum dritten Jahr in Folge hat das Grünland unter der Trockenheit gelitten, sagt Landwirte-Vorsitzender Dirk Kalthaus. Foto: wlv / Dees-Hagen

Auch Kalthaus sagt: Problematisch sei in diesem Jahr die Situation auf dem Grünland. „Wiesen und Weiden benötigen ausreichend Wasser und das fehlte auch in diesem Sommer wieder.“

Knappe Futtersituation

Die knappe Futtersituation treffe die Landwirte deshalb besonders hart, weil im Frühjahr keine Futterreserven aus dem letzten Jahr vorrätig gewesen seien. „Das ist für unsere Region, die stark von der Rind- und Pferdeerhaltung lebt, ein großes Problem“, sagt Kalthaus. Peter Oberdellmann bestätigt das: Er persönlich habe zwar genügend Futterreserven, aber auch nur deshalb, weil er Kundschaft, die er sonst mit seinen Vorräten beliefere, frühzeitig an Futterverkäufer in anderen Regionen verwiesen habe.

Die Märkte für landwirtschaftliche Produkte seien in diesem Jahr ziemlich durcheinander gewirbelt worden, blickt der Landwirte-Vorsitzende Kalthaus zurück. Mit Beginn des Lockdowns hätten sich die Verbrauchsgewohnheiten stark geändert; vor Corona sei ein beträchtlicher Anteil an Nahrungsmitteln außer Haus – ob in Kantinen oder der Gastronomie – verzehrt worden. Das habe sich mit der Krise geändert.

Der Hattinger Landwirt Peter Oberdellmann mit einer Packung aus seinem Eierautomaten. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Direktverkauf in Hofläden steigerte sich deutlich

„Plötzlich wurde nur noch zu Hause gegessen und getrunken“, sagt Kalthaus. Das habe für die heimischen Landwirte und die verarbeitende Ernährungswirtschaft eine größere Anpassung bedeutet, als man denken mag. „Die Umstellung von großen auf kleine haushaltsübliche Verpackungen wurde besonders im Milchbereich zum Problem, im Fleischbereich wurden die Edelteile wie beispielsweise Rindersteaks oder -filets kaum noch nachgefragt, der Direktverkauf in Hofläden hingegen steigerte sich deutlich“, zählt er einige Beispiele auf.

Die regionale Vermarktung habe durch Corona deutliche Zuwächse erzielt, betont auch Peter Oberdellmann. „Auch wir selbst haben dies gemerkt. Unser Eierautomat etwa, mit dem wir Anfang des Jahres gestartet sind, ist sehr stark frequentiert worden.“