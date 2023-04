Energiesparen: Stadt Hattingen knipst das Licht wieder an

Hattingen. Ja, in Hattingen wurde etwas länger Energie gespart als in anderen Städten – doch jetzt wird die Ambientebeleuchtung wieder eingeschaltet.

Auch die Stadt Hattingen hat die Beleuchtung an bedeutenden Gebäuden wieder eingeschaltet und ist damit zur alten Regelung zurückgekehrt.

Seit vergangenem Wochenende leuchten wieder einige Fassaden mehr im Hattinger Stadtgebiet auf: Die sogenannte Ambientebeleuchtung von öffentlichen Gebäuden und Denkmälern gibt es beispielsweise am Alten Rathaus, dem Bügeleisenhaus, an der Stadtmauer und am Stadtmuseum in Blankenstein. Auch der Rathausturm, das Zollhaus, die Eisenmänner, die Stadtmauer, die Kirche am Kirchplatz und das Morandini-Tor am Busbahnhof Reschop Carré werden ab sofort in den Abendstunden wieder angestrahlt.

Deshalb wurde das Licht in Hattingen ausgeschaltet

Im vergangenen August hatte die Stadtspitze im Vorgriff auf ein Energiespargesetz entschieden, die Fassadenbeleuchtung der Gebäude komplett auszuschalten. Die Straßenbeleuchtung wurde gedimmt, wo dies möglich ist, oder erst später am Abend eingeschaltet.

Die Stadtverwaltung hat nun beschlossen, wieder zu alten Regelungen zurückzukehren, nachdem auch die Bundesregierung die verordneten Energiesparmaßnahmen zum 15. April auslaufen ließ.

Für die technische Umsetzung sorgt der heimische Energieversorger AVU Netz.

