Im Ennepe-Ruhr-Kreis mit Hattingen häufen sich derzeit die Erkrankungen an Scharlach, warnt das Gesundheitsamt.

Krankheiten EN-Kreis: Viele Fälle von Scharlach in Kitas & Grundschulen

Hattingen. Das Gesundheitsamt meldet für den Ennepe-Ruhr-Kreis viele Fälle von Scharlach. Was die Symptome sind und was bei der Krankheit zu beachten ist.

Das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises meldet viele Scharlachfälle in Kitas und Grundschulen. Da die Meldepflicht lediglich für Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche gilt, ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Amtsärztin Dr. Sabine Klinke-Rehbein rät zur erhöhten Wachsamkeit bei Atemwegsinfekten.

Seit Dezember verzeichnete das Gesundheitsamt 86 Scharlachfälle in Einrichtungen. Zum Vergleich: In den Jahren 2018 und 2019 waren im selben Zeitraum jeweils 34 Fälle gemeldet worden, in den Pandemiejahren 2020 (1 Fall) und 2021 (4 Fälle) wurden bei Kindern und Jugendlichen im Kreisgebiet nur vereinzelt Infektionen nachgewiesen.

Die Entwicklung im Ennepe-Ruhr-Kreis ist keine regionale Besonderheit. Das Robert-Koch-Institut meldet seit Ende 2022 einen steilen Anstieg für Nachweise von Streptokokken, die auch Scharlach verursachen. Zurückgeführt wird dieser zum einen auf den frühen Beginn und die weite Verbreitung von Atemwegserkrankungen durch verschiedene Viren, wie Influenza oder RS-Viren. Zum anderen zeigten sich Nachholeffekte, da viele Menschen während der Corona-Beschränkungen keine ausreichende Immunität aufbauen konnten.

Symptome von Scharlach

Scharlach gehört zu den häufigsten bakteriellen Infektionskrankheiten im Kindesalter. Zu den Symptomen gehören entzündete Mandeln, Hautausschlag, gerötete Wangen und Blässe um den Mund sowie eine himbeerfarbene Zunge. Es kann zu Mund-, Fieber-, Kopf- und Halsschmerzen kommen. Bauchschmerzen und Erbrechen sind weitere mögliche Symptome.

Bei Beschwerden, die auf Scharlach hindeuten, sollten sich Betroffene ärztlich untersuchen und beraten lassen. „Zum Schutz vor Komplikationen und Spätfolgen werden bei einer Streptokokken-Infektion in der Regel Antibiotika verschrieben. Sie senken auch die Ansteckungsgefahr deutlich, schon 24 Stunden nach der ersten Einnahme sind Erkrankte nicht mehr ansteckend – im Vergleich zu drei Wochen ohne antibiotische Therapie“, erklärt Amtsärztin Dr. Sabine Klinke-Rehbein.

An Scharlach erkrankte Kinder und Jugendliche dürfen Kitas und Schulen erst 24 Stunden nach Beginn einer antibiotischen Therapie und dem Abklingen der Symptome wieder betreten.

