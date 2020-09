EN-Kreis meldet: Hattingen ist zurzeit Corona-frei

Null aktuell Infizierte meldet der EN-Kreis am heutigen Mittwoch für die Stadt Hattingen.

Hattingen. Der EN-Kreis meldet, dass es in Hattingen zurzeit keine bestätigt am Coronavirus erkrankten Personen gibt. Kreisweit sind es aktuell indes 39.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis meldet am Mittwochnachmittag, dass es zurzeit keine bestätigten Corona-In­fizierten mehr in Hattingen gibt.

Dagegen sind im gesamten EN-Kreis zurzeit 39 Personen erkrankt – in Ennepetal (2), Gevelsberg (9), Herdecke (5), Schwelm (11), Sprockhövel (3), Wetter (1) und Witten (8). In Breckerfeld und Hattingen­ ist dagegen aktuell niemand am Corona-Virus erkrankt.

Insgesamt­ waren seit dem Ausbruch der Pandemie im Februar bisher 114 Hattingerinnen und Hattinger bestätigt mit dem Virus infiziert – 112 sind wieder gesund, zwei sind verstorben.

