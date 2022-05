EN-Kreis folgt Regeln zur Quarantäne mit einer Ausnahme

Hattingen. Wer mit Corona infiziert ist, kann sich im EN-Kreis ab sofort bereits nach fünf Tagen aus der Isolation freitesten. Der Bürgertest bleibt aber.

Wer sich mit Corona infiziert hat, kann sich im Ennepe-Ruhr-Kreis ab sofort bereits nach fünf Tagen aus der Isolation freitesten. Der Krisenstab folgt damit – weitgehend – den am Montagabend veröffentlichten Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.

Die neuen Regeln gelten auch für diejenigen, deren Quarantänen bereits laufen. Die Zählung beginnt dabei am Tag nach der Testung um 0 Uhr und endet nach 5 vollen Tagen um 24 Uhr.

+++ Sie möchten über Nachrichten aus Hattingen auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter. +++

Dafür ist im EN-Kreis weiter ein Test in einem zertifizierten Schnelltestzentrum nötig, der Negativnachweis muss über das entsprechende Online-Formular an das Gesundheitsamt geschickt werden. Erst mit Übersendung des negativen Testergebnisses endet die Quarantäne. „In diesem Punkt weichen wir von den RKI-Empfehlungen ab, weil das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales bereits angekündigt hat, dass NRW die verpflichtende Freitestung per Bürgertest beibehalten will“, erklärt Krisenstabsleiterin Astrid Hinterthür. Die angepasste Test- und Quarantäneverordnung des Landes werde in den nächsten Tagen erwartet.

+++ Aktuelle Nachrichten über die Corona-Lage in Hattingen lesen Sie in unserem Newsblog +++

Etwas strengere Vorgaben gelten für Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Eingliederungshilfe sowie Mitarbeitende in Alten- und Pflegeeinrichtungen und bei ambulanten Pflegediensten: Sie können sich nur dann nach Ablauf von fünf Tagen freitesten, wenn sie zuvor mindestens 48 Stunden lang symptomfrei waren.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Für Kontaktpersonen von Infizierten, auch Haushaltsmitglieder, sieht das RKI keine angeordnete Quarantäne mehr vor, empfiehlt aber dringend, fünf Tage lang selbstständig Kontakte zu reduzieren, vor allem zu Personen aus Risikogruppen. Außerdem wird empfohlen, sich in diesem Zeitraum täglich selbst zu testen oder in einem Schnelltestzentrum testen zu lassen. „Diesen Empfehlungen schließen wir uns an“, sagt Hinterthür.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen