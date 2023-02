EN-Kreis: Ein Hauptgrund für die Stilllegung von Fahrzeugen

Hattingen/Sprockhövel/EN-Kreis. 1072 Fahrzeuge in Hattingen, Sprockhövel und dem gesamten EN-Kreis wurden im Jahr 2022 stillgelegt. Ein Grund sticht dabei besonders hervor.

6829 Fahrzeughaltern im Ennepe-Ruhr-Kreis drohte im vergangenen Jahr eine Zwangsstilllegung ihres fahrbaren Untersatzes. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Erhöhung um 388 Fälle. Tatsächlich­ umgesetzt wurde die Stilllegung in 1072 Fällen (minus 44 Fälle gegenüber 2021).

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Der mit Abstand häufigste Grund für Post von der Kreisverwaltung war auch im Jahr 2022 mangelnde Sorgfalt beim Versicherungsschutz. 3681 Personen waren beim Bezahlen der Versicherungsprämie zu nachlässig und fielen dadurch auf ((2021: 3.532).

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

„Grundsätzlich muss beim Anmelden des Fahrzeugs eine Haftpflichtversicherung nachgewiesen werden“, so Sabine Völker, Leiterin des Straßenverkehrsamtes. Der vorgeschriebene Versicherungsschutz bestehe aber natürlich nur dann, wenn die entsprechenden Rechnungen auch beglichen würden.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Die weiteren Gründe

Weitere Gründe für die Androhung einer Zwangsstilllegung waren im abgelaufenen Jahr unter anderem unterlassene Änderungen in den Fahrzeugpapieren (1553), festgestellte Mängel am Fahrzeug (1340) und nicht gezahlte Steuern (227). Nur in einem von zehn Fällen wurde am Ende tatsächlich das Siegel vom Kennzeichen entfernt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen