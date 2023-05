EN-Kreis: Ausgezeichnete Helfer nach Jahrhundert-Unwetter

Hattingen/Sprockhövel/EN-Kreis. Das Jahrhundert-Hochwasser hat Hattingen und Sprockhövel getroffen. Andere wurden härter getroffen – auch da wurde aus dem EN-Kreis geholfen.

192 Einsatzkräfte aus Hattingen haben dem Jahrhundert-Hochwasser im Juli 2021 die Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einsatzmedaille NRW erhalten. Aus Sprockhövel sind es 108 Frauen und Männer.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

NRW-Innenminister Herbert Reul hatte diese Auszeichnung gestiftet, weil die Helferinnen und Helfer nach der Unwetterkatastrophe sowohl in ihren eigenen Städten wie auch in den kreisangehörigen Städten sowie im Märkischen Kreis, in Hagen und in Schleiden in der Eifel angepackt haben.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Eine besondere Ehre gab es nun für fünf weitere Einsatzkräfte aus dem EN-Kreis: Aus den Händen von Kreisdirektor Sebastian Arlt und Rolf-Erich Rehm, Abteilungsleiter Bevölkerungsschutz, erhielt das Quintett die rheinland-pfälzische Fluthilfemedaille. Vor Ort halfen sie beispielsweise im Basislager für Katastrophenhilfe am Nürburgring sowie in der Stadt Schuld und im Ahrweiler Krisenzentrum.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Als Dank dafür erhielten sie neben der Medaille eine von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Michael Ebling unterzeichnete Urkunde. Auf ein gleiches Dankeschön an ihre Adresse dürfen sich 27 weitere Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) freuen. Auch ihre Auszeichnungen liegen bereits im Schwelmer Kreishaus.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen