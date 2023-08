Eltern aufgepasst: Hattingens Schul-Anmeldetermine für 2024

Hattingen. Jetzt schon ans nächste Jahr denken: Eltern aus Hattingen, deren Kinder 2024 in die Schule kommen, müssen sich jetzt um die Anmeldung kümmern.

Gerade erst haben die i-Dötzchen 2023 angefangen, da kümmern sich die Grundschulen bereits um die Schulanfänger es nächsten Jahres. Jetzt steht der Zeitraum für die Anmeldungen fest.

Gewinnen Sie Zoom-Karten beim Familien-Check Wie familienfreundlich ist Ihre Stadt? Der Arbeitgeber? Das Umfeld? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns in einer Online-Umfrage und gewinnen Sie Tickets für die Zoom Erlebniswelt. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir drei Familienkarten für die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen (für je zwei Erwachsene und zwei Kinder). In unserem „großen Familien-Check“ können Sie zum Beispiel das Freizeitangebot in ihrer Stadt bewerten oder wie die Kitaplatz-Vergabe läuft. Dabei verteilen Sie Schulnoten und können auch frei kommentieren. Die Umfrage ist anonym und wird vor allem statistisch ausgewertet. Wenn Sie uns aber von Erfahrungen oder Beobachtungen berichten möchten, freuen wir uns, wenn Sie ihre Kontaktdaten angeben: waz.de/familiencheck

Alle Kinder, die bis zum 30. September 2024 das sechste Lebensjahr vollendet haben, sind schulpflichtig, teilt die Stadt mit. Das gilt auch für ausländische Kinder und für Kinder von Asylbewerbern.

+++ Kennen Sie unseren Familien-Newsletter? Hier anmelden – und Freizeit-Tipps und vieles mehr erhalten +++

>>> Hattingens i-Dötzchen 2023:

Schulfähige Kinder, die nach dem 30. September 2024 das sechste Lebensjahr vollenden, können ebenfalls in die Schule aufgenommen werden. Erziehungsberechtigte müssen hier bis zum 15. November einen Antrag bei der Schule stellen. Zur Anmeldung müssen Kind und Geburtsurkunde sowie die Anmeldebescheinigung, die die Stadt allen Eltern von schulpflichtigen Kindern geschickt hat, mitgebracht werden.

Die Termine im Überblick

Die Anmeldetermine lauten wie folgt – Terminabsprache mit den Schulen sind erforderlich:

Alt Blankenstein: 25. bis 27. September (02324 935296);

Bredenscheid: 25. bis 27. September (02324 950236);

Bruchfeld: 17. bis 19. Oktober (02324 950673);

Erik-Nölting: 16. bis 20. Oktober (02324 935121);

Heggerfeld: 16. bis 18. Oktober (02324 950645);

Holthausen: 17. Oktober und 19. Oktober (02324 935104);

Nikolaus Groß: 16. Oktober bis 19. Oktober (02324 5944790);

Oberwinzerfeld: 17. bis 19. Oktober (02324 980283);

Katholische Weiltorschule St. Franziskus: 26. und 27. September (02324 950680).

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

>>> Lesen Sie auch:

Die Stadt weist darauf hin, dass Kinder aus Oberelfringhausen auch in der Grundschule Gennebreck in Sprockhövel angemeldet werden können sowie Schulanfängerinnen und Schulanfänger aus Nieder­elfringhausen an der Grundschule Max und Moritz in Nierenhof.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen