Elf Sportstätten in Hattingen wieder mit warmen Duschen

Hattingen. In elf von 13 Duschanlagen der Sportstätten in Hattingen gibt es wieder warmes Wasser. Bei den anderen stehen neue Legionellen-Testungen an.

Grünes Licht von der Stadtverwaltung: Ab sofort kann in fast allen Hattinger Sportstätten wieder warm geduscht werden – elf von den 13 Anlagen sind frei von Legionellen und wurden direkt wieder in den warmen Betrieb genommen.

Das heißt aber auch, dass es in zwei Sportstätten immer noch Einschränkungen gibt: In der Dreifach-Sporthalle an der Marxstraße 100 sowie in der Sportanlage am Wildhagen wurde erneut ein Legionellenbefall in den Duschen festgestellt. Die Ergebnisse überschreiten den Grenzwert. Das hat zur Folge, dass das Gesundheitsamt kein Grünes Licht geben konnte und die Duschen nicht in Betrieb gegangen sind, so die Stadtverwaltung.

Nun gibt es am Donnerstag (9.2.) einen weiteren Termin, bei dem Wasserproben entnommen werden. „Die Untersuchungsergebnisse liegen dann in rund 14 Tagen vor“, berichtet die Stadtverwaltung.

Hintergrund: Im vergangenen August hatte die Stadtspitze entschieden, dass die Duschen der Sportstätten im Zuge von Energiesparmaßnahmen kalt bleiben. 15 Prozent der Kosten sollten eingespart werden. Einige Anlagen wurden anschließend sogar komplett außer Betrieb genommen. Als diese nun vor der Reaktivierung standen, ist bei Testungen der Legionellenbefall aufgefallen.

