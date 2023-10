Einbruchsserie in Hattingen: Täter gewaltsam und dreist

Hattingen. Vier Einbrüche, bei denen die Täter Türen oft gewaltsam aufgebrochen haben, meldet die Polizei in Hattingen. Einmal schlief der Bewohner nebenan.

Einbrecher waren in den vergangenen Tagen besonders aktiv in Hattingen. Gleich vier Mal meldet die Polizei, dass Unbekannte zugeschlagen haben - teilweise besonders dreist.

Zwischen Donnerstag (12.10.) 9.30 Uhr und Samstag (14.10.) 9 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam eine Wohnungseingangstür eines Mehrfamilienhauses auf der Heggerstraße und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung eines Mieters. Mitten in der Innenstadt stahlen die unbekannten Tatverdächtigen einen Fernseher und zwei Musikboxen, bevor sie unerkannt flüchteten

In der Zeit von Donnerstag (12.10) 23 Uhr bis Freitag (13.10.) 7.09 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam die Wohnungseingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße auf, obwohl der Wohnungseigentümer darin schlief. Nach einer ersten Durchsicht konnten keine fehlenden Gegenstände festgestellt werden, meldete die Polizei. Der oder die Täter flüchteten unerkannt.

Am helllichten Tag hebelten unbekannte Täter am Freitag (13.10.) zwischen 14.45 und 16.05 Uhr ein Fenster auf und gelangten hierdurch in das Einfamilienhaus am Stuten. Hier durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen und stahlen eine Schmuckschatulle, bevor sie unerkannt flüchteten.

Auch am Samstag (14.10.) schlugen Einbrecher zu: In der Zeit von 3.50 bis 4.11 Uhr brach ein unbekannter Täter, in Abwesenheit der Wohnungsmieter, eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Neustraße gewaltsam auf. Er durchsuchte die Wohnung vermutlich nach Wertgegenständen, bevor er unerkannt flüchtete.

Zeugen wurden durch einen lauten Knall auf den Vorgang aufmerksam und können den geflüchteten Täter wie folgt beschreiben: Männlich, 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, dunkle Kapuzenjacke, lange Hose. Der Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt, so die Polizei.

