Ein Traum für Veganer und Vegetarier

Daniel Arnold hat sein Geschäft Vegdaar an der Großen Weilstraße in Hattingen kürzlich eröffnet – ein Laden mit ausschließlich veganen Produkten.

Cappelletti mit Grünkohl, Jackfrucht-Gulasch, Hanf-Würstchen, Hefeflocken, Schokolade, Frühlingsrollen, Lupinen-Rostbratwürstchen, Sonnenblumen-Pilzpfanne, Desserts, Wiener Schnitzel, einzeln abgepackte Portionen Dosenmilch, karibischer Süßkartoffel-Eintopf – alles vegan: Es gibt so viel bislang Ungesehenes für die Kunden, dass sie gerne durch das 32 Quadratmeter große Geschäft des 25-jährigen Hattingers an der Großen Weilstraße 3 bummeln und bummeln und bummeln.

„Als ich begonnen habe, mich vegan zu ernähren, habe ich schnell gemerkt, dass die Auswahl in den Geschäften sehr gering ist“, erinnert sich Daniel Arnold. Die Messe „Veggie-World“ hat er dann besucht und entdeckt „wie groß das Spektrum an Produkten ist, die es schon gibt“. In der Region hat er sich dann umgesehen, festgestellt, dass so ein Laden fehlt. Und sein eigener Chef zu sein, das reizte ihn schon länger. „Obwohl ich immer gute Chefs hatte“, betont er.

Auch vegane Fertiggericht gehören bei „Vegdaar“ zum Angebot

Weil er aus Hattingen stammt, entschied er sich auch für die Stadt als Standort. „Ich wollte mit einem kleinen Geschäft anfangen, möchte aber das Angebot nach und nach erweitern“, erklärt der Jungunternehmer. Darum fragt er Kunden, die schon nach wenigen Wochen längst nicht mehr nur aus Hattingen kommen, nach ihren Wünschen. „Lakritzstangen“ notiert er eben in seinem Notizbuch, das er immer unter der Theke liegen hat.

Öffnungszeiten und Kontakt Daniel Arnolds Geschäft „Vegdaar“ mit rein veganen Produkten ist an der Großen Weilstraße 3. Erreichbar ist der Geschäftsinhaber telefonisch unter 0172 6895307. Wer mag kann ihn via E-Mail an vegdaarha@gmx.de kontaktieren. Er ist außerdem auf Facebook und Instagram zu finden. Geöffnet ist Montag von 11 bis 19 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 11 bis 19 Uhr. Samstags verkauft Daniel Arnold von 10 bis 16 Uhr. Dienstags bleibt das Geschäft geschlossen.

Die Realschule Grünstraße hat Arnold besucht, danach das Berufskolleg, eine Ausbildung im sozialen Bereich absolviert. Einzelhandelserfahrung hat er beim Nebenjob in einem Supermarkt gesammelt.

Nachhaltigkeit ist dem Jungunternehmer wichtig

Verschiedene Abteilungen gibt es bei „Vegdaar“: Nudeln, Reis und Co., Brotaufstriche, Wein, Backen, Ketchup, Mayo und Co., Fertiggerichte in großer Auswahl. „Denn auch Veganer sind ja gern mal faul“, sagt Daniel Arnold aus Erfahrung mit einem Augenzwinkern. Da darf das veganer Nudelfertiggericht nicht: Mac-Classic heißt es.

Viele Firmen hat er im Angebot. Die Waren stehen in dunklen, zu Regalen umfunktionierten Kisten. Daraus ist auch die Theke gebaut, unter und auf der sich Süßigkeiten zum Mitnehmen finden. Ansprechend sieht das aus. „Und mir ist der Gedanke der Nachhaltigkeit auch wichtig, den ich so zum Ausdruck bringen wollte“, erklärt Arnold.

Die Tipps für die Zubereitung der Produkte gibt’s von Daniel Arnold zum Einkauf

Zweigeteilt ist das Geschäft. Im Raum vorne steht die Theke, hinten ist auch ein großer Kühlschrank für die Frischware. Reichlich Glutenfreies ist im Angebot, denn „es gibt immer mehr Unverträglichkeiten“. Und von Daniel Arnold auch Tipps zu veganen Gerichten und Produkten. Er weiß beispielsweise, wozu Hefeflocken genutzt werden können: zum Binden von Soßen, die etwas käsiger schmecken sollen. Wenn nicht, dann empfiehlt er zum Binden auch die Kartoffelfasern. Lupinen-Produkte sind Ersatz für Soja. „Denn auch Soja verträgt nicht jeder.“ Viele Sorten veganer Milch finden sich in einem Regal gegenüber dem Kühlschrank.

Mit anderen Einzelhändlern in der Umgebung habe er schon Kontakt aufgenommen, sagt Arnold. Und: Er schätzt Kooperationen – das zeigen die Gürtel aus alten Fahrradschläuchen, gefertigt von einer Kundin, die er in einem Körbchen anbietet.