EC-Betrug in Hattingen: Polizei sucht mit Fotos nach Täterin

Die Polizei in Hattingen bittet um Hinweise.

Hattingen. Nach einem Taschendiebstahl in Hattingen bittet die Polizei um Hinweise. Wer kennt die Frau auf den Bildern im Text?

Die Polizei bittet nach einem Taschendiebstahl um Hinweise. Sie fahndet mit Fotos nach der mutmaßlichen Täterin.

Einem Geschädigten wurde während eines Einkaufs am 16. Mai 2023 die Geldbörse in Hattingen gestohlen. Seine EC-Karte wurde anschließend durch die unbekannte Tatverdächtige unrechtmäßig an zwei Geldautomaten eingesetzt und Bargeld vom Konto des Geschädigten abgehoben.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dieser Frau. Foto: Polizei Ennepe-Ruhr

Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise geben die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen? Wer diese Person wiedererkennt oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, soll sich an die Polizei wenden unter 02336 91661234.

