Drogenbesitz rückt bei Prozess in den Hintergrund

Mit 5,8 Gramm Marihuana im Rucksack wurde ein 20-jähriger Sprockhöveler im August dieses Jahres von der Polizei aufgegriffen. Dieses Vergehen wurde nun vor dem Amtsgericht in Hattingen verhandelt. Die Straftat geriet im Laufe der Verhandlung allerdings in den Hintergrund.

Das Bild eines Menschen am Abgrund

Er leide an depressiven Störungen, befinde sich ins psychologischer Behandlung und habe bereits mehrfach Versuche unternommen, sich umzubringen, sagte der junge Angeklagte. Auch an dem Tag als die Polizei ihn mit den Drogen erwischt habe, habe er nicht mehr leben wollen.

Als Richter Christian Amann fragte den 20-jährigen, der wegen körperlicher Gewalt früh aus seinem Elternhaus auszog und zeitweise in einer Lebenswohngemeinschaft einer gemeinnützigen Gesellschaft wohnte, ob er denn Hilfe vom Jugendamt bekäme, verneinte dies der Angeklagte.

Empfehlung, das Leben in die Hand zu nehmen

Das müsse sich ändern, sagte der Richter. „Der Besitz von Marihuana ist eine Straftat und wird auch mit einer Verwarnung bestraft, aber viel wichtiger ist es, dass der Angeklagte Unterstützung erhält“, so Amann, der dann direkt ein paar Worte an den jungen Mann auf der Anklagebank richtete: „Es gibt einige Dinge, auf die Sie stolz sein können. Sie haben einen Schulabschluss, leben alleine in einer Wohnung, gehen einer Beschäftigung nach und haben eine Ausbildung in Aussicht. Sie werden ihren Weg gehen. Nehmen Sie ihr Recht auf Unterstützung wahr.“