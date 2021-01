Gesundheit Doppelter Ärzte-Wechsel in der Altstadtklinik in Hattingen

Hattingen Zwei Arztpraxen in der Altstadtklinik Hattingen wechseln zum Jahr 2021 die Eigentümer. Was sich für Patientinnen und Patienten jetzt verändert.

Gleich zwei Arztpraxen in der Altstadtklinik Hattingen wechseln zum Jahresanfang den Eigentümer: Die Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgen Dr. Nina de Luca-Jansen und ihr Ehemann Dr. Dr. Dirk Jansen übernehmen die Praxis von Mathias Thümmler. Die beiden Dermatologinnen Dr. Rebecca Matip und Dr. Stefanie Fritzlar werden Nachfolgerinnen von Prof. Martina Bacharach-Buhles. Die früheren Inhaber der beiden Praxen bleiben aber den neuen Teams als Ärzte erhalten.

Zeitlich kürzer treten und frischen Schwung in den Arztbetrieb bringen wollen beide alteingesessenen Ärzte. „Das finde ich wichtig und kann damit ausgesprochen gut leben“, sagt die Professorin. So sieht das auch ihr Kollege Mathias Thümmler. Mit der Lösung sei Kontinuität gewahrt.

Nina de Luca-Jansen hat Humanmedizin und Zahnmedizin studiert

Die 43-Jährige Nina de Luca-Jansen ist schon seit einigen Jahren als Dermatologin in der Altstadtklinik tätig. Sie hat, genauso wie ihr Mann, eine lange medizinische Ausbildung hinter sich. Ein Studium der Humanmedizin und Zahnmedizin absolviert, an Krankenhauskliniken gearbeitet und war – vor der jetzigen Übernahme der Praxis – schon seit 2015 angestellte Fachärztin in der Altstadtklinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie und plastische Operationen.

Implantate und Knochenaufbau gehören für die 43-Jährige zur täglichen Arbeit. „Wir haben ein neues 3-D-Röntgengerät angeschafft, was deutlich weniger Strahlung hat. Das ist besonders für Kinder von Vorteil. Man kann damit die Zähne exakt ausmessen und bekommt genaue Ergebnisse für die weiteren Behandlungen.“ Behandelt werden auch Patienten, die Blutverflüssigungsmittel einnehmen müssen. Das sei früher ein Problem gewesen, das sich heute nicht mehr stelle.

Viele Patienten seien total dankbar, dass sie ambulant behandelt werden können. Denn gerade in dieser Corona-Zeit wollten viele einen Krankenhausaufenthalt unbedingt vermeiden. Um die Berufstätigkeit vieler besser zu berücksichtigen, haben die beiden Chirurgen die Öffnungszeiten ausgeweitet. Jetzt ist mittwochs Sprechstunde bis 18 Uhr und freitags bis 17 Uhr. Natürlich nach vorheriger Terminabsprache.

Neue Therapien und zukunftsorientierte Dermatologie in Hattingen

Auch in der Praxis von Prof. Martina Bacharach-Buhles weht ab sofort frischer Wind. Die beiden jungen Ärztinnen Stefanie Fritzlar (37) und Rebecca Matip (38) bringen außer viel Erfahrung auch Neues in die Praxis. „Man kann sich jetzt auch online Termine bei uns holen und wird per E-Mail an den Termin erinnert“, sagt Rebecca Matip und ihre Kollegin ergänzt, dass die beiden jungen Fachärztinnen auch mit neueren Therapien eine zukunftsorientierte Dermatologie nach Hattingen bringen.

Auch da wird mittlerweile in erster Linie ambulant gearbeitet. Bei Eingriffen, die früher einen Klinikaufenthalt nötig machten, können die Patienten heute direkt wieder nach Hause gehen. Häufig wird die Lichttherapie bei Hautproblemen angewandt. „Da sind wir auf dem neuesten Stand“, sagt die 38-Jährige, die ihre Kollegin bereits aus dem Studium kennt und bestens mit ihr zusammenarbeitet.

Befunde verbessern und die Patienten erscheinungsfrei machen

Bei der Schuppenflechte, zum Beispiel, wenn man systemische Therapien anwende, die also im gesamten Körper wirken, seien die Nebenwirkungen mittlerweile deutlich geringer als in früheren Zeiten. „Wir können jetzt nicht nur den Befund verbessern, sondern die Patienten erscheinungsfrei machen“, erklären die Medizinerinnen. Das sei zum Beispiel bei einem Besuch im Schwimmbad wichtig. Im gesamten Bereich der Hauterkrankungen gebe es große Fortschritte. Rebecca Matip und Stefanie Fritzlar freuen sich auf den Start ihrer Praxis jetzt zum Jahresbeginn.

>>> INFO: Altstadtklinik Hattingen wurde im Jahr 2003 eröffnet

Die Altstadtklinik Hattingen, direkt am Eingang zum Kaufland-Parkhaus, wurde am 1. November 2003 eröffnet. Das Kernstück war die Praxis für Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie. Es war eine Gemeinschaftspraxis von Prof. Ernst-Dieter Voy und Mathias Thümmler.

Gleich von Beginn an dabei war auch die Praxis für Dermatologie und Allergologie von Prof. Martina Bacharach-Buhles. Beide Praxen wurden jetzt zum Beginn des Jahres 2021 in jüngere Hände übergeben. Mathias Thümmler und Martina Bacharach-Buhles stehen aber – zeitlich reduziert - weiterhin ihren Patienten dort zur Verfügung.

