DLRG Hattingen erfährt eine Welle der Hilfsbereitschaft

Sven Schwarz und Bernd Schoeb (beide BNI), DLRG-Vorsitzender Gernot Kubiak und BNI-Chapterdirektor Peter Baers stehen in der vor drei Tagen vollkommen überfluteten Wache der DLRG-Süd in Hattingen.

Hattingen. Die DLRG-Rettungswache in Hattingen wurde durch das Unwetter zerstört. Nun helfen Hattinger Unternehmen umsonst beim Wiederaufbau.

Beim Unwetter am Dienstagabend wurde die DLRG-Rettungswache von den Wassermassen schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nun aber überrollt die Lebensretter eine Welle der Hilfsbereitschaft.

Das Chapter Henrichshütte des Business Network International (BNI) hat innerhalb weniger Tage eine Hilfsaktion aus dem Boden gestampft. Initiiert hat das Sven Schwarz, der als Bauingenieur Teil des Netzwerks ist, aber in seiner Freizeit freiwilliger Feuerwehrmann. Er hatte als eine der ersten Einsatzkräfte am Dienstagabend gesehen, wie das Wasser die Rettungswache innerhalb kurzer Zeit zerstörte, und kurz drauf seine Netzwerkpartner kontaktiert. Im BNI sind verschiedene Gewerke untereinander vernetzt, so finden sich auch die benötigten Baugewerke unter den Mitgliedern.

Unternehmens-Netzwerk aus Hattingen nimmt den Wiederaufbau in die Hand

Schon drei Tage später – am Freitag nach dem Unwetter – steht fest: Die komplette Reparatur (Ausführung und Material) kann von den BNI-Mitgliedern geleistet werden, die DLRG muss dafür nichts bezahlen. „Das haben wir am Anfang gar nicht geglaubt“, bekennt Gernot Kubiak, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Hattingen-Süd, noch immer überwältigt von so viel Hilfsbereitschaft.

Finanziell, sagt er, wäre es für den Verein eine riesige Einbuße gewesen: „Wir haben ungefähr 15.000 Euro geschätzt, wenn man alles selber macht“, sagt er. Doch noch schwerer als das Geld wäre die Arbeitskraft zu beschaffen gewesen. Denn die Vereinsmitglieder – allesamt ehrenamtlich – haben zuletzt schon wochenlang an der Renovierung der Toiletten gearbeitet. Nun aber müsste die Wachstation praktisch wieder aufgebaut werden.

800.000 Liter Wasser haben die DLRG-Wache zerstört

800.000 Liter Wasser haben Feuerwehr und THW aus der Wache gepumpt. Die DLRG ist nun mit den Aufräumarbeiten zugange. Am Montag kommt dann schon die Abbruchfirma, am Dienstag die Bautrocknung, danach folgen Trockenbau, Sanitär- und Elektrikerhandwerk. Die Bäckerei Nieland backt ein ab Montag erhältliches DLRG-Brot, von dem je ein Euro gespendet wird. Parallel startet die im BNI-angeschlossene Werbeagentur eine Plakatkampagne. Die soll die Spendensammlung des Vereins Hattinger für Hattingen unterstützen, der über sein Spendenkonto Spenden für die DLRG (mit entsprechendem Verwendungszweck) sammelt.

