Holger Hoffmann, Schulleiter des Berufskollegs in Hattingen, hält einen Aktenordner für Notfallsituationen in Händen. Darin stehen Anweisungen für den Umgang mit kritischen Situationen in der Schule. Wie Schulen mit der Corona-Krise umgehen sollen, erfahren sie indes durch Mails des Schulministeriums.