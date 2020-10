Diskussion um Besuchermanagement im Freibad Sprockhövel

Die Badesaison ist vorbei, und natürlich ist die Bilanz des Freibades in Sprockhövel wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie eher bescheiden ausgefallen. Doch im Gegensatz zu den meisten anderen Bädern in der Region war die Einrichtung an der Bleichwiese geöffnet – mit Hygiene-Konzept und besonderem Besuchermanagement der ZGS. Es hätte insgesamt besser laufen können, meinte jetzt die FDP im Betriebsausschuss.

Unschöne Szenen im Café

Lucas Kemna führt an der Hauptstraße 42 ein mittlerweile stadtbekanntes Café. Der 22-Jährige, der für die FDP im Betriebsausschuss sitzt, berichtete jetzt, während der heißen Tage habe er es einige Male erlebt, „dass frustrierte Besucher des Freibades zu mir ins Café kamen und sich bitter darüber beklagten, dass sie keinen Eintritt bekommen hätten.“ Mitunter seien sie von auswärts angereist in der Hoffnung, in Sprockhövel Abkühlung im Wasser finden zu können. Jedoch seien sie an der Kasse mit erheblichen Wartezeiten konfrontiert – oder wegen Schließung gleich wieder nach Hause geschickt worden.

An heißen Tagen gab es Warteschlangen

Freibad-Betriebsleiter Ralph Holtze stellte bei dieser Gelegenheit noch einmal das für Sprockhövel umgesetzte Besuchermanagement vor. Für die beiden Tagesschichten (vormittags und nachmittags) wurden an der Freibadkasse 250 blaue Chips verkauft, am ganzen Tag also 500. Zusätzlich mussten Badegäste einen Zettel mit ihren Adressen abgeben. „Waren keine Chips mehr an der Kasse vorrätig, befand sich entsprechend die Höchstzahl von 250 Gästen im Bad“, so Holtze. Erst wenn jemand das Freibad verließ, konnte der nächste nachrücken. „An heißen Tagen bildeten sich natürlich Schlangen, einige kamen auch vor der Öffnung morgens und nachmittags“, so Holtze.

Dreimal kam die Polizei

Unmut kam wohl auch bei einigen Badegästen auf, weil Sportler von drei regionalen Schwimmvereinen zum Training unabhängig von den Kontingenten ins Bad in abgetrennte Beckenbereiche gelassen wurden. „Über die Wochen hat es insgesamt mit den Abläufen keine Probleme gegeben, insgesamt musst dreimal die Polizei geholt werden, weil sich uneinsichtige Badegäste inakzeptabel gegenüber unserem Personal verhalten haben“, berichtet der Badleiter.

FDP will mehr digitale Unterstützung

Besagtes Ausschuss-Mitglied Kemna empfahl der fürs Bad verantwortlichen ZGS, künftig mehr auf digitale Informationsangebote zu setzen, damit Interessierte von auswärts frühzeitig ihre Chance auf einen Badbesuch in Sprockhövel einschätzen können. „Er meint damit eine digitale Anzeige auf unserer Homepage“, ist Holtze sicher. Abgesehen von hohen Kosten dafür habe er jedoch festgestellt, dass viele Auswärtige über Suchmaschinen das Freibad ansteuern und oft auf fremden Webseiten landen, die meist veraltete Öffnungszeiten für Sprockhövel angeben. Dabei müsse ja auf einen direkten Kontakt zwischen Bleichwiese und Interessent nicht verzichtet werden: „Man kann das Bad ja auch anrufen“, sagt Ralph Holtze. Und wer die Anreise von einer anderen Stadt erwäge und mündlich zusichern könne, dass er oder sie auch wirklich komme, „für den legen wir auch gerne mal Chips beiseite.“

Nachteile für Senioren durch digitales Management

Badleiter Ralph Holtze hat noch ein weiteres Argument, das er gegen den konsequenten Einsatz von digitaler Technik beim Besuchermanagement des Freibades an der Bleichwiese anbringt.

Es dürfe keine Bevölkerungsgruppe bei den Chancen auf einen Badbesuch benachteiligt werden, sagt Holtze. Da aber ein insgesamt alterndes Sprockhövel noch nicht mit der modernen Technik vertraut sei, lehnt er den FDP-Vorstoß ab.