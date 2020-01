Dieb randaliert in Bäckerei: 7000 Euro Schaden und Arrest

„Das hier ist kein Dialog, jetzt rede ich und Sie hören mir zu“, sagte Richter Christian Amann nach der Urteilsverkündung dem Angeklagten A.. Der 20-Jährige, der keiner beruflichen Tätigkeit nachgeht und bald seinen 21. Geburtstag feiert, war knapp einer höheren Strafe entgangen, weil der Richter bereit war, noch nach dem Jugendstrafrecht zu urteilen. Bei einem Einbruch in einer Herner Bäckerei hatte A. Tausende Euro Schaden verursacht.

Diebe essen Putenbrust und stehlen Sekt

Am 28. April 2018, nachts um 2.30 Uhr, kam der 20-Jährige auf die Idee, mit anderen zusammen, in die Bäckerei in Herne einzubrechen. Sie rissen an der Klinke der Eingangstür bis sie nachgab, brachen sie mit Gewalt aus der Verankerung, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Dort hatten sie es nicht nur auf die Kasse abgesehen, sondern machten sich auch an der Kaffeemaschine zu schaffen, stahlen eine Flasche Sekt und aßen Putenbrust.

Am Tatort wurde ein Springmesser mit Blutspuren gefunden. Der Angeklagte erklärte auf Nachfrage, er habe kein Messer dabeigehabt. Die Spuren konnten dann auch nicht eindeutig einem Täter zugeordnet werden. Aber man fand am Tatort Fingerabdrücke – eindeutig von dem 20-Jährigen. Andere Komplizen, die bei dem Einbruch mit dabei waren, sollen seiner Aussage nach, in der Nacht zufällig vorbeigekommen sein.

Zerstörung in der Bäckerei

WAZ-Home Letzte Chance für den Angeklagten Bei dem 20-jährigen Angeklagten, der wegen schweren Diebstahls vor Gericht stand, plädierte die Jugendgerichtshilfe dafür, noch das Jugendstrafrecht anzuwenden. Die Tat sei anderthalb Jahre her und in der Zwischenzeit sei er nicht mehr auffällig geworden. Ein Strafverfahren aus dem vergangenen Jahr wurde während der Gerichtsverhandlung eingestellt. Richter Christian Amann und machte dem Angeklagten klar, dass das seine letzte Chance sei. Denn er wird noch in diesem Januar 21 Jahre alt. Ab dem Zeitpunkt wird das Erwachsenenstrafrecht angewendet. Das sieht in besonders schweren Fällen des Diebstahls eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren vor.

„Lustig ist das hier nicht“, mahnte Christian Amann den Angeklagten, der während der gesamten Verhandlung immer wieder grinste. Auf konkrete Fragen zu der Tat hatte der 20-Jährige kaum Antworten. Er könne sich nicht erinnern, er habe vor dem Einbruch Alkohol konsumiert, sagte er. Nach der Tat wurde die Gruppe auf einem nahe gelegenen Sportplatz festgenommen.

Der Bäckereibesitzer wurde als Zeuge verhört. Es sei nicht sehr viel gestohlen worden, sagt er. Der Schaden sei aber immens gewesen – 7000 Euro, die die Versicherung erstattet habe.

Angeklagter stand mehrfach vor Gericht

Thomas Behr von der Jugendgerichtshilfe zeichnete den Weg des 20-Jährigen nach. Der hat einen Realschulabschluss, die Berufsschule aber abgebrochen, keine Ausbildung, kein Ziel. Drei Jahre lang konsumierte er intensiv Cannabis, musste sich bereits wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor Gericht verantworten, hat ein Anti-Aggressionstraining absolviert und schon eine Woche Dauerarrest hinter sich.

Für Diebstahl in einem besonders schweren Fall bekam der Angeklagte nun zum zweiten Mal eine Woche Dauerarrest und die Auflage, 120 Arbeitsstunden innerhalb von zwei Monaten zu absolvieren. „Gerne auch mit einem Arbeitsanfang früh morgens, damit er weiß, wofür sich andere Menschen den Wecker stellen“, sagte Richter Amann.

Ermahnung durch den Richter

„Was Sie in den letzten Jahren geschafft haben, ist, nichts zu schaffen. Nehmen Sie jetzt Ihr Leben in die Hand und gucken Sie, dass sie aus dem Kreuz kommen“, mahnte er. Immerhin: Der 20-Jährige entschuldigte sich bei dem Bäckerei-Besitzer.