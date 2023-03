Die Volkshochschule Hattingen macht im Alltag fit fürs Klima

Hattingen. Wie können sich Menschen in Hattingen im Alltag fit fürs Klima machen? Eine bundesweite Aktion der Volkshochschulen startet vor Ort am 14. März.

Starkregen, Hochwasser, Hitzewellen: Die Klimakrise stellt Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen. Engagierte Bürgerinnen und Bürger können mithelfen, ihre Kommune klimafreundlicher zu gestalten.

Wie das geht, lernen sie ab März im Kursus „klimafit – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun“. Der wurde vom WWF Deutschland und dem Helmholtz-Verbund Regionale Klimaänderungen und Mensch und findet bundesweit an 149 örtlichen Volkshochschulen statt – auch in Hattingen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

An sechs Kursabenden erfahren Interessierte mehr über das Klimaschutzmanagement ihrer Kommune und wie sie sich daran beteiligen können. Dabei haben die Kursteilnehmenden die Möglichkeit, mit führenden Klimawissenschaftlerinnen, regionalen und lokalen Experten und Initiativen zu sprechen. Nach erfolgreicher Teilnahme am Kurs „klimafit“ erhalten sie ihr „klimafit“-Zertifikat, das sie als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für den kommunalen Klimaschutz auszeichnet.

Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Der Kursus findet in Hattingen vom 14. März bis zum 13. Juni an sechs Kursabenden in der Zeit von 18 bis 21 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt pro Person zehn Euro für alle Kursabende zusammen.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Veranstaltungsort ist die Bahnhofstraße 18a. Referentinnen sind VHS-Dozentin Brigitte Kolberg, und Svenja Zimmermann, Klimaschutzbeauftragte der Stadt Hattingen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen