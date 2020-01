Die Stadt Hattingen kann mehr Geld für Mahnmale ausgeben

Klimaschutz oder Gedenkstätten. Zukunft oder Tradition. Bei der Verabschiedung des städtischen Haushalts 2020 hat diese Diskussion für politische Aufregung gesorgt. Die SPD wollte durch ein Fontänenfeld „erlebbares Wasser“ in die Innenstadt bringen, die CDU 20.000 Euro zusätzlich für Mahnmale und Gedenkstätten ausgeben.

Ergebnis: Aus dem Fontänenfeld wird nichts – alle anderen Fraktionen sind dagegen. Und die 20.000 für Gedenkenstätten wurden halbiert. 10.000 Euro darf der Fachbereich Stadtbetriebe und Tiefbau nun also mehr ausgeben, um die Mahnmale im Stadtgebiet in einem sauberen Zustand zu halten und – wo nötig – zu sanieren.

Vom Schulenberger Wald bis zur Winzermark

Wie viele Standorte gibt es überhaupt in Hattingen? Auf Anfrage der WAZ schickte Fachbereichsleiterin Solveig Holste diese Liste, ausdrücklich mit dem Hinweis „ohne Gewährleistung der Vollständigkeit“:

Ehrenmal im Schulenberger Wald, Hattingen-Mitte; Mahnmal auf dem städtischen Friedhof Waldstraße, Hattingen-Mitte; Ehrenmal Gymnasium Waldstraße, Hattingen-Mitte; Mahnmal am Synagogenplatz, Hattingen-Mitte; Denkmal auf dem Kirchplatz, Hattingen-Mitte; Denkmal am Rathaus, Hattingen-Mitte; Ehrenmal Denkmalstraße, Winz-Baak; Mahnmal am Russischen Ehrenfriedhof Zur Maasbeck, Welper; Ehrenmal auf dem städtischen Friedhof in Welper; Ehrenmal auf dem städtischen Friedhof in Blankenstein; Ehrenmal auf dem städtischen Friedhof in Holthausen; Ehrenmal auf dem Friedhof in Elfringhausen; Mahnmal auf dem Berger Friedhof, Oberstüter; Ehrenmal auf dem Friedhof Hackstückstraße, Niederstüter; Ehrenmal Am Ruhr, Bredenscheid; Ehrenmal in Niederwenigern, Essener Straße auf Höhe Schwimmhalle; Ehrenmal in der Winzermark, Tippelstraße/Grenzberg, Niederbonsfeld.

Kunstwerke im öffentlichen Raum kommen noch hinzu

„Wir werden uns also genau überlegen müssen, wo und wie wir das Geld einsetzen“, sagt Solveig Holste mit Blick auf die 17 Standorte. Zumal das ja nicht alles sei. „Kunstwerke im öffentlichen Raum kommen noch hinzu. Um die müssen wir uns ja auch kümmern“, so Holste.

Und das mit steigenden Kosten. Vor allem Schmierereien machen der Stadt zu schaffen. Im vergangenen Jahr etwa musste die Skulptur „Der Wächter“ auf der Heggerstraße aufwändig von Graffiti befreit werden. Diese Arbeiten erledigen übrigens Spezialfirmen, „damit die Kunst keinen Schaden nimmt“.