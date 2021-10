Ehrung der Ehemaligen: In der Ratssitzung in der Gebläsehalle in Hattingen wurden die ausgeschiedenen Ratsmitglieder von Bürgermeister Dirk Glaser verabschiedet. Vorne von links: Johannes Tüller, Marlis Fry, Margret Melsa, Anke Jost, Theo Haske; hinten von links: Klaus Kampmann, Felix Rauls, Friedhelm Knippel, Bürgermeister Dirk Glaser, Gereon Ludwig, Engelbert Meidinger.