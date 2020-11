Die Feuerwehr in Niedersprockhövel hat ein neues Zuhause

Sechs Einsatzfahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr Sprockhövel rückten am Samstagmorgen aus, um sich den Weg zu ihrer neuen Wache an der Hiddinghauser Straße zu bahnen, die ab sofort die neue Heimat der Feuerwehr ist. Der Auszug aus dem alten Feuerwehrhaus an der Hauptstraße ist also endgültig abgeschlossen.

Insgesamt wurden etwa zehn Tonnen Material in Niedersprockhövel bewegt

Umzug am Samstagvormittrag: Mit sechs Einsatzfdahrzeugen war die Sprockhölveler Feuerwehr unterwegs. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Motorsägen, Tauchpumpen, Schläuche oder Ölbindemittel, Werkzeugschränke, Funk- und Atemschutztechnik, Akten und Dokumente wurden schon in den vergangene Wochen seit der Schlüsselübergabe ins neue Feuerwehrhaus gebracht, nur die Fahrzeuge und die persönliche Schutzkleidung der Feuerwehrleute mussten am Samstag noch transportiert werden. „Insgesamt wurden etwa zehn Tonnen Material bewegt“, sagt Max Blasius, stellvertretender Pressesprecher der Feuerwehr Sprockhövel.

In Kleingruppen der sechs Löscheinheiten wurden die Materialien zur neuen Wache geschafft, um bei einer möglichen Corona-Infektion Einsatzfahrten der Feuerwehr zu garantieren.

Altes Feuerwehrhaus an der Hauptstraße stammt von 1973

Der Auszug aus dem alten Feuerwehrhaus, das im Jahr 1973 hinter der Grundschule Nord errichtet wurde, war aus Platzgründen unvermeidlich und notwendig. Das alte Feuerwehrhaus verfügte nur über fünf Stellplätze, obwohl seit 2012 sechs Feuerwehrfahrzeuge erforderlich sind und auch dem Löschzug angehören.

„Außerdem gab es keine Umkleiden, wir haben uns häufig hinter den schon laufenden Großfahrzeugen umgezogen“, sagt Max Blasius. „Und nach den Einsätzen gab es keine Möglichkeit zu duschen, da es außer einer Toilette keine sanitären Anlagen vorhanden waren.“

Üben und Trainieren waren eine beengte Angelegenheit

Feuerwehrmann Sascha Kimm am neuem Standort an der Hiddinghauser Straße 9. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Zudem sei das Üben und Trainieren für verschiedene Einsatzlagen immer eine beengte Angelegenheit gewesen, da auf dem Vorhof auch noch die privaten Pkw gestanden haben. Im Einsatz seien sich zudem an- und ausrückende Kräfte regelmäßig in die Quere gekommen, so Blasius weiter.

Die Unannehmlichkeiten gehören nun der Vergangenheit an. Das neue zweigeschossige Gebäude, das über 1100 Quadratmeter Nutzfläche ausweist, bietet genügend Platz für alle Fahrzeuge und das gesamte Personal. Das Außengelände des neuen Standortes ist großzügig geplant und es gibt eine eigene Zu- und Ausfahrt und Verkehrsteilnehmer auf der Hiddinghauser Straße werden im Einsatzfall durch Lichtzeichenanlagen über blinkendes Gelblicht und Schilder vor den ausrückenden Feuerwehrfahrzeugen gewarnt.

Ehrenamtliche Tätigkeit ist für Feuerwehrleute ein Teil ihres Leben

Erste Lagebesprechung – bei strahlendem Sonnenschein auf dem Hof der neuen Wache in Niedersprockhövel. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

„Für alle Feuerwehrleute ist ihre ehrenamtliche Tätigkeit ein Teil ihres Leben“, sagt Max Blasius. „Und dieses Leben findet natürlich auch im und am Feuerwehrhaus statt. Die Feuerwehr ist wie eine Familie. Gerade die aktiven Einsatzkräfte verbringen zudem oft auch außerplanmäßig ihre Freizeit bei der Feuerwehr. Deshalb ist der Umzug auch ein Stück weit ein Umzug in ein neues Zuhause.“

Bau der Wache wurde teuer als zunächst berechnet Nicht eingehalten werden konnte das Budget. Bei der Planung vor mehr als zwei Jahren hatte die die Zentrale Gebäudebewirtschaftung (ZGS) der Stadt die Kosten auf etwa 1,8 Millionen Euro geschätzt – ohne Gegenrechnung des Verkaufs des alten Grundstücks. „In den vergangenen 15 Monaten sind die Preise am Markt aber explodiert“, sagte deren Chef Ralph Holtze schon im Sommer. Hinzu kamen zusätzliche Auflagen und zum Beispiel eine aufwändige Dachflächen-Entwässerung. Insgesamt rechnet Holtze nun damit, dass man mit Fertigstellung bei etwa 2,3 Millionen Euro landen werde.

Als am Samstagnachmittag alle Einsatzfahrzeuge auf ihrem neuen Stellplatz standen, und alle restlichen Feuerwehrhelme und Brandschutzjacken in den Spinden verstaut waren, wurde der Schalter an der Kreisleitstelle Schwelm umgelegt und die neue Heimat der Sprockhöveler freiwilligen Feuerwehr war einsatzbereit.

