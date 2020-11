Die Demokratie in Hattingen kostet 465.000 Euro jährlich

Hattingen. Turnusgemäß steigen jetzt wieder die Aufwandsentschädigungen für Politiker in Hattingen. Was Ratsmitglieder und Fraktionschefs jetzt bekommen.

Zweimal in jeder Legislaturperiode werden Aufwandsentschädigungen für alle ehrenamtlichen Politiker in den Städten und Gemeinden angehoben – jeweils am Anfang und zur Mitte der Wahlzeit. Seit dem 1. November ist der neue Rat der Stadt Hattingen im Amt. Am 19. November wird er sich konstituieren. Und die Kommune jährlich 465.000 Euro kosten – das ist der neue Preis der Demokratie.

308 Euro monatlich bekommt jedes Ratsmitglied, dazu 21 Euro Sitzungsgeld je Teilnahme an einer Ausschuss- oder Fraktionssitzung. Da der neue Rat wegen der Ausgleichs- und Überhangmandate 48 statt 46 Stadtverordnete umfasst, steigen die Kosten zusätzlich.

Vorsitzende von Ratsausschüssen erhalten 417,20 Euro

Stadtverordnete in besonderen Funktionen dürfen sich nach wie vor über Zuschläge freuen. Die Vorsitzenden von Fraktionen mit mehr als acht Mitgliedern (SPD, CDU, Grüne) bekommen jeweils 1559,60 Euro im Monat, die der kleineren Parteien FDP und „Die Partei“ jeweils 834,40 Euro.

Barbara Vogelwiesche, Leiterin das Fachbereichs Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Vorsitzenden von Ratsausschüssen wird ihr zusätzlicher Aufwand mit 417,20 monatlich entschädigt. Diese Zuwendung ist bei ihrer Einführung vor drei Jahren kontrovers diskutiert worden.

Das kommunalpolitische Engagement stärken

„Das Land wollte damals eine Schieflage bei der Arbeitsbelastung ausgleichen und gleichzeitig das kommunalpolitische Engagement stärken und attraktiver machen“, erinnert sich Barbara Vogelwiesche, Leiterin das Fachbereichs Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik.

Honoriert wird auch der Aufwand der beiden Stellvertreter des Bürgermeisters. So erhält der Erste Stellvertreter 1251,60 Euro monatlich, der Zweite Stellvertreter 625,80 Euro. Und dann sind da noch die sieben Ortsbürgermeister, die in den Stadtteilen nach dem Rechten sehen. Sie bekommen – je nach Größe des Ortsteils – zwischen 124,20 und 203,70 Euro.

Im Frühjahr 2023 steht die nächste Anhebung an

Die Vergütungen für 48 Stadtverordnete sind nicht die einzigen Kosten, die in Hattingen in das Funktionieren der Demokratie investiert werden. Denn darüber hinaus gibt es noch Geld für 70 sachkundige Bürgerinnen und Bürger sowie 60 beratende Mitglieder, die die politischen Parteien in die parlamentarische Arbeit entsenden.

Und dann sind da noch die Fraktionszuwendungen, die nicht an Personen, sondern an die Parteien ausgezahlt werden. „Zu einem Sockelbetrag von 54 Euro erhalten die Parteien jeweils 54,80 je Fraktionsmitglied“, weiß Barbara Vogelwiesche. Zusammen sind das in Hattingen 34.700 Euro.

Alles in allem rechnet die Verwaltung mit Zahlungen in Höhe von rund 465.000 Euro jährlich. Bis zum Frühjahr 2023. Dann steht die nächste Anhebung der Sätze an.