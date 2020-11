Die Auswirkungen der neuen Corona-Verordnung für Hattingen

Eigentlich hatte Hattingens Bürgermeister Dirk Glaser über die Gedenk- und Aktionswoche gegen das Vergessen informieren wollen, die am kommenden Freitag, 6. November, hätte starten sollen. Doch angesichts der steigenden Covid-19-Fallzahlen und dem damit seit diesem Montag verbundenen Teil-Lockdown sprach er über die Auswirkungen der neuen Coronaschutzverordnung für Hattingen. Kernbotschaft: „Auf Veranstaltungen müssen wir verzichten, die politische Arbeit geht weiter.“

Auch die St.-Georgs-Konzerte für November entfallen

Nicht nur alle Veranstaltungen, die für die diesjährige Gedenkwoche geplant waren, sind damit abgesagt, ebenso die für November terminierten Veranstaltungen der Stadtbibliothek, des Stadtmuseums, und auch die St.-Georgs-Konzerte, die die evangelische St.-Georgs-Kirchengemeinde in Kooperation mit der Stadt veranstaltet. Stark heruntergefahren hat seit Montag auch die VHS ihr Programm, lediglich Integrationskurse, Sprachkurse für schulische Abschlüsse und ähnliches finden noch statt, so Glaser. Die Musikschule arbeite derweil überall dort digital weiter, wo es möglich ist, so der Bürgermeister. „Auch Jekits in den Schulen findet weiter statt.“

Was derweil die Arbeit in der Stadtverwaltung in wieder verschärfter Pandemie-Zeit betrifft, so tage der städtische Stab für außergewöhnlich Ereignisse (SAE) ab sofort wieder drei- statt wie zuletzt zweimal wöchentlich, so Glaser. Ansonsten habe man das Bürgertelefon (204-4700) wieder verstärkt. Das Bürgerbüro aufsuchen könnten Hattinger dagegen ab Montag, 9. November, nur noch nach telefonischer Terminvereinbarung unter 204-4105. Zudem gelte für Beerdigungen, dass diese nur noch im Familienkreis erlaubt seien. Und bei Trauungen – derzeit ausschließlich im Standesamt möglich – dürfe außer dem Brautpaar nur der Standesbeamte anwesend sein.

In öffentlicher Sitzung wird sich der neue Stadtrat konstituieren

Ausweitung der Maskenpflicht? „Es gibt in Hattingen ganz viele vernünftige Menschen, die sich an die Maskenpflicht halten“, betont Bürgermeister Dirk Glaser. Nach der Ausweitung der Maskenpflicht im Freien, die seit Montag (2.11.) nicht mehr nur in einigen Teilen der Altstadt, in denen die Gassen eng sind, sondern auch rund um die weiterführenden Schulen besteht, habe man von daher bislang auch „kein Ordnungsgeld verhängen müssen“. Gleichwohl behalte man die weitere Entwicklung der Corona-Fallzahlen im Blick. Und was eine Ausweitung der Maskenpflicht auf die komplette Altstadt betrifft, so sagt Glaser: „Es gibt Überlegungen, gegebenenfalls eine notwendige Anpassung vorzunehmen.“

In öffentlicher Sitzung dagegen wird sich Hattingens neuer Stadtrat konstituieren – am 19. November in der Gebläsehalle des Industriemuseums Henrichshütte, und ebendort wird am 26. November eine weitere Ratssitzung stattfinden.

Veranstaltungen der Gedenkwoche sollen möglichst nachgeholt werden

Derweil sollen die für die diesjährige Gedenkwoche im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ geplanten Veranstaltungen soweit möglich nachgeholt werden, betont Glaser. Darunter auch die eigens aus Berlin georderte und für Hattinger Verhältnisse aufgearbeitete Ausstellung zur Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit, mit der die Gedenkwoche hätte eröffnet werden sollen.

Olaf Jacksteit, Chefkoordinator der Erinnerungswoche, sagt, auch die Stolperstein-Putzaktion der weiterführenden Hattinger Schulen solle es 2021 mit Einweihung eines weiteren Stolpersteins wieder geben, ebenso den bereits im Mai Corona zum Opfer gefallenen Vortrag von Stadtarchivar Thomas Weiß über „Hattingen nach dem Krieg“. Und wenn irgend möglich auch die Erinnerungsführungen, die Schüler der Realschule Grünstraße über den Jüdischen Friedhof anbieten wollten.

Kranzniederlegungen an die Opfer von Krieg und Gewalt – in kleinem Kreis

Noch nicht geklärt, so Bürgermeister Glaser, sei derweil, ob am Volkstrauertag (15. November) nicht zumindest das Interreligiöse Friedensgebet in der evangelischen Kirchengemeinde Winz-Baak stattfinden könne. Klar dagegen sei, dass es an jenem Sonntag Kranzniederlegungen für die Opfer von Krieg und Gewalt geben werde – in diesem Jahr zwar nur in kleinem Kreis. „Aber wir wollen die Erinnerungskultur selbstverständlich auch in Corona-Zeiten pflegen.“