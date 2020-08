Die Anmeldetermine für die Grundschulen in Hattingen

In der Weiltorschule sind Anmeldungen fürs Schuljahr 2021/22 bereits Anfang Oktober möglich, bei den anderen Grundschulen in Hattingen ist dies Anfang November möglich.

Hattingen. Die Anmeldungen fürs Schuljahr 2021/22 in den Grundschulen in Hattingen stehen an. Hier gibt es Infos, wann und wo sich Eltern melden müssen.

Alle Kinder, die bis zum 30. September 2021 das sechste Lebensjahr vollendet haben, sind schulpflichtig, teilt die Stadt mit. Sie müssen ab Anfang Oktober an den Grundschulen angemeldet werden. Das gilt auch für ausländische Kinder und für Kinder von Asylbewerbern.

Für Kinder aus Oberelfringhausen können Anmeldungen in der Grundschule Gennebreck in Sprockhövel entgegengenommen werden. Schulanfänger aus Niederelfringhausen können an der Grundschule Max und Moritz in Nierenhof angemeldet werden.

Kinder unter sechs Jahren können auch vorzeitig eingeschult werden

Schulfähige Kinder, die nach dem 30. September 2021 das sechste Lebensjahr vollenden, können ebenfalls nach den Sommerferien vorzeitig in die Schule aufgenommen werden. Erziehungsberechtigte müssen bis zum 15. November einen Antrag bei der Schule stellen.

Zur Anmeldung müssen Kind und Geburtsurkunde mitgebracht werden. Zur schulärztlichen Untersuchung erhalten die Erziehungsberechtigten vom Gesundheitsamt des EN-Kreises eine Einladung für ihre Kinder. Grundsätzlich besteht Anspruch auf Aufnahme in der nächstgelegenen Schule.

Die Anmeldetage der Grundschulen in Hattingen im Überblick

Die Anmeldezeiten für die Grundschulen lauten wie folgt: Grundschule Alt-Blankenstein vom 5. bis 7. Oktober, 93 52 96; Grundschule Bredenscheid am 6. und 7. Oktober, 95 02 36; Grundschule Bruchfeld vom 2. bis 4. November, 95 06 73; Erik-Nölting-Schule vom 2. bis 6. November, 93 512; Heggerfeldschule vom 2. bis 4. November, 95 06 45; Grundschule Holthausen vom 2. bis 6. November, 93 51 04; Grundschule Oberwinzerfeld vom 3. bis 5. November, 98 02 83; Grundschule Winz-Niederwenigern mit katholischem Teilstandort Nikolaus-Groß vom 2. bis 5. November, 594 47 90; Weiltor-Grundschule St. Franziskus am 6. und 7. Oktober (!), 95 06 80.