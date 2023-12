Denkmal Der Schneckenberg in Hattingen der Einzige seiner Art

Hattingen. Was ist eigentlich der Schneckenberg? Im Gethmannschen Garten in Hattingen ist er etwas ganz besonders – und jetzt Denkmal des Monats.

Der Schneckenberg im Gethmannschen Garten in Blankenstein ist für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) sein Denkmal des Monats Dezember. Der schneckenhausförmige Aussichtshügel ist der Einzige seiner Art in Westfalen. Erst vor kurzem wurde er umfassend instandgesetzt und restauriert.

„In der europäischen Gartenkunst sind Schneckenberge als Gestaltungselement seit der frühen Neuzeit zu finden“, so LWL-Gartendenkmalpfleger Marcus Weiß. „Ein spiralförmiger Weg windet sich vom Fuß des Berges an den Flanken hinauf bis auf die Spitze, die als Aussichtsplattform gestaltet ist.“

Der Hattinger Schneckenberg ist Teil des weitläufigen Landschaftsgartens, den der Industrielle Carl Friedrich Gethmann ab 1806 an den Südhängen der Ruhr anlegen ließ. Von Beginn an war der Garten frei zugänglich – „wohl das früheste Beispiel eines Volksgartens im nördlichen Ruhrgebiet“, sagt Weiß.

Eines der wichtigsten Gestaltungselemente im Park sind zwei Anhöhen, die durch einen schnurgeraden, von Obstbäumen gesäumten Weg miteinander verbunden sind. Nach seinen Söhnen nannte Gethmann sie Wilhelmshöhe und Friedrichsberg.

Jahrelang wurde um die Restaurierung des Gethmannschen Gartens in Hattingen Blankenstein gerungen. Inzwischen sind einige Schritte getan. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

„Der Friedrichsberg wurde als Schneckenberg angelegt“, erzählt der LWL-Experte, „zur Sicherung des abschüssigen Geländes baute man Trockenmauern aus Ruhrsandstein.“ Der untere Teil des Schneckenweges führt unter einer massiven Natursteinbrücke hindurch. Oben angekommen tun sich Blicke auf die Ruhraue und die Ortskulisse Blankensteins auf.

„Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Friedrichsberg das einzige vollständig erhaltene Beispiel dieser Gartenarchitekturgattung in Westfalen“, sagt Marcus Weiß. Einen Grund dafür sieht der Gartendenkmalpfleger im hohen Erhaltungsaufwand. „Bedingt durch die Konstruktion als künstliches Erdbauwerk sind Schneckenberge und vergleichbare Aussichtshügel neben natürlicher Erosion auch einer Abnutzung durch die Parkbesucher ausgesetzt.“ So war es auch im Gethmannschen Garten über den Verlauf von zwei Jahrhunderten zu erheblichen Substanzverlusten gekommen. Die Wegespirale war nur noch in Ansätzen erkennbar und nutzbar.

Mit Hilfe von Fördermitteln aus dem europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums wurde das kulturhistorisch wertvolle Bauwerk gesichert und restauriert. Die historischen Natursteinmauern wurden repariert, die Hangbereiche neu modelliert, Wegespirale und Aussichtsplattform wiederhergestellt.

