Der „Marokkaner ihres Vertrauens“ kommt nach Hattingen

Comedian Abdelkarim gehört zu den Stars der Sparkassen Comedy Gala in Hattingen.

Hattingen. Lachen Sie los: Bei der Sparkassen Comedy Gala am 12. September in Hattingen ist Spaß garantiert. ehr zum Programm und wo es die Tickets gibt.

Ja sicher, es wird ein großer Spaß – dafür garantieren der Moderator und die Gäste: Am Dienstag, 12. September, steigt die Sparkassen Comedy Gala in der Gebläsehalle. Der Ticket-Vorverkauf läuft.

Diesmal freut sich Moderator Helmut Sanftenschneider beispielsweise auf Abdelkarim und Ingrid Kühne. Gerade Ersterer ist in der Fernsehlandschaft gerade immer wieder präsent. In Hattingen wird er sich etwa dieser Frage widmen: Ist die Welt zu schnell oder ist er einfach zu langsam? Der „Marokkaner ihres Vertrauens“ begeistert mit feinsinnigen und saukomischen Geschichten und wurde dafür 2020 mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet, so die Einschätzung der Organisatoren.

Ingrid Kühne indes ist „eine gestandene Frau, Mutter und selbst ernannte Rampensau“. Ob Mann, pubertierender Sohn oder die Schwiegermutter – bei ihr wird alles zum Thema. Ihre Kunst hat sie auch schon in der „Ladies Night“ des WDR unter Beweis gestellt.

Darüber hinaus begrüßt Helmut Sanftenschneider noch Christoph Reuter und Ralf Senkel.

Während der Sparkassen Comedy Gala werden live die Gewinnzahlen der Sparlotterie ermittelt. „Mit einem Los der Sparlotterie besteht die Chance auf Geldgewinne, wertvolle Sachpreise und ein Extra-Gehalt in Höhe von 1500 Euro monatlich über fünf Jahre“, wirbt die Sparkasse.

Karten (25 Euro, freie Platzwahl) gibt es an der Sparkassen-Hauptstelle an der Roonstraße 1 oder im Internet auf sparkasse-hattingen.de/tickets. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn: 20 Uhr.

