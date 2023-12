Das Jahr 2023 ist fast vorbei und wir blicken zurück, was Hattingen in diesem Jahr prägte, aufregte und berührte.

Jahresrückblick Das war das Jahr 2023 in Hattingen - der Jahresrückblick

Hattingen Aufreger, Dauerbrenner, emotionale Geschichten und echte Überraschungshits - 2023 hatte in Hattingen viel zu bieten. Die Schlagzeilen des Jahres:

Ein bewegtes Jahr in Hattingen geht zu Ende. Dabei haben einige Themen besonders berührt, andere sind echt (Dauer-)Aufreger. Wir blicken zurück auf das Jahr in der Ruhrstadt und die Schlagzeilen aus 2023.

Hochwasser an Weihnachten

Die meistgeklickten Texte des scheidenden Jahres sind gar nicht so alt. Denn vor allem das Hochwasser um Weihnachten hat in Hattingen bewegt, schockiert und bei vielen für schlaflose Nächte und angespannte Tage gesorgt. So finden sich gleich mehrere Texte zum Hochwasser der Ruhr unter den meistgeklickten des Jahres. Mitgefiebert wurde mit dem Freizeitdomizil Ruhrtal ebenso wie mit der Birschel Mühle und natürlich war auch unser ständig aktualisierter Text zur Lage in Hattingen gefragt.

Bevor es um weitere bewegende Themen des Jahres geht, nutzen wir an dieser Stelle die Gelegenheit, allen Helfern und vor allem den ehrenamtlichen Rettern unseren Dank zu sagen. Sie verlassen an Feiertagen die Familie, schlagen sich Nächte um die Ohren und sind immer für jene im Einsatz, die Hilfe brauchen. Das ist nicht selbstverständlich und verdient höchsten Respekt und Dank.

Festnahme nach Mafia-Razzia

So unfassbar wie - zugegeben - auch für die Redaktion, war für viele der Fall des 62-Jährigen, der in Frühjahr bei einer Razzia gegen die Mafia festgenommen wurde. Der Polizeieinsatz gegen die Mafia-Organisation ‘Ndrangheta lief bundesweit. Und ausgerechnet in Hattingen wurde einer der Köpfe des Drogengeschäfts verhaftet. Fast 20 Jahre führte er ein Doppelleben im hübschen Haus am Rande der Südstadt.

Ärger um Mega-Parkplatz

Eine Blechlawine wird im Spätsommer zum Ärgernis und einem der meistgelesenen Texte des Jahres. Tausende Autos werden auf Sattelschleppern in die Stadt gekarrt und auf dem ehemaligen O&K-Gelände abgeladen. Eine Übergangslösung, sagt der Bürgermeister und gibt zu, dass die aber noch Jahre dauern kann. Dabei hat der Mega-Parkplatz nicht einmal eine Genehmigung.

Auf dem ehemaligen O&K-Gelände in Hattingen stapeln sich die Autos. Foto: André Hirtz / Hattingen

Freud und Leid auf dem Weihnachtsmarkt in Hattingen

Der Weihnachtsmarkt zieht erneut Massen an Besuchern in die Altstadt und erreicht schon nach der ersten Woche teilweise seine Kapazitätsgrenzen. Nicht nur Auswärtige interessiert, was dieses Jahr neu ist.

Das freut nicht alle: Der Hilferuf eines Händlers, dessen Schaufenster durch eine Bude versperrt wird und der dadurch Kunden verliert, interessiert Tausende. Ebenso die Geschichte um das Aus für die Traditionsbude der Sängervereinigung.

Lohnt sich die Lumagica?

Ebenso wie die Bewertung der Lumagica-Besucher zum Lichterspektakel auf der Henrichshütte. Zum dritten Mal ist der Lichterpark zu Gast in Hattingen und hat wieder meterhohe Figuren aufgebaut. Lohnt sich der Besuch? Das wollte viele Interessierte wissen. Die Lumagica läuft übrigens noch bis zum 14. Januar.

Lohnt der Lumagica-Besuch in Hattingen? Das wollten viele User wissen. Foto: Walter Fischer / Hattingen

Endlich Neues von der Gemüsescheune

Dass die Gemüsescheune läuft, weiß nicht nur der neue Betreiber Daniel Stranzenbach. Er landet gleich doppelt in den meistgelesenen Texten. Zuerst mit der Neueröffnung. Wie er mit dem Betrieb expandiert und welche neuen Angebote es gibt, wollten im Oktober viele WAZ-User wissen. Hier noch einmal zum Nachlesen.

Ein Zehnjähriger als Überraschungshit und Sorgen eines Seniors

Ein echter Überraschungshit wurde Maximilian. 1000 Gläubige wurden zur Taufe des Zehnjährigen im Mai erwartet. Warum der Knirps in die Kirche will, interessierte die WAZ-User besonders.

Der 10-jährige Maximilian ist mit seiner Taufe der Überraschungshit des Jahres. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Schon 88 Jahre alt ist der Senior, den Hattinger Heime kurzerhand von der Warteliste gestrichen haben - ein Aufreger Anfang Dezember.

Was passiert in der Gastronomie?

Hattingens Gastroszene ist vielen WAZ-Usern Klicks wert. Obwohl es sich wohl die Wenigstens leisten könnten, fragen sich doch mehr als 12.000 Menschen, welches Traditionsgasthaus für 1,55 Millionen Euro zum Verkauf steht. Und welche Hattinger Restaurant 2023 schließen mussten. Apropos Immobilien: Was der neue Eigentümer nach dem Verkauf des Reschop Carrés plant, bewegt im Dezember und sicher auch noch im kommenden Jahr.

Bilder des Jahres

Ganz neu erstrahlt das Wandbild an der Heggerstraße – ein Familienwerk von Daniel Schreiber, Verena Borchert und ihren Töchtern Anouk und Elisa. Eine WAZ-Leserin brachte den Stein 2022 ins Rollen. Im April ist der neue Drachtentöter fertig. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Beim Bundeswettkampf der Johanniter in Potsdam in Erster Hilfe und Notfallrettung war das Team der Schulsanitäter der Weiltor-Grundschule St. Franziskus Spitze. In der Altersklasse der 6- bis 10-Jährigen wurden sie beste Retter Deutschlands. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Michael Dommermuth (Mitte) von „Niederwenigern hilft“ erhält den Hattinger Löwen 2023 des Lions Clubs. Gemeinsam mit acht anderen Helfenden kümmert er sich um Obdachlose. Auch das Preisgeld will er in diese Arbeit stecken. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Die WAZ feierte 2023 ihr 75-Jähriges. Zu diesem Anlass gab es verschiedene Aktionen für unsere Leser. Im Juni durften einige von ihnen Lindenstraßen-Star Marie-Luise Marjan auf Burg Blankenstein treffen – eine unvergessliche Begegnung. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Oliver Rusin von der Hattinger Rettungswache wird im Sommer zum berühmtesten Notfallsanitäter als er Romy (4) im Krankenwagen unterhält und beruhigt. Der Post mit dem Dank der Mutter geht viral – und mit ihm das Rezept für das „Oli-Brot“. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Im August rasen die Profi-Radler durch Hattingen und Sprockhövel. Die Deutschlandtour führt durch Teile der beiden Städte. Die Stimmung an der Strecke ist weltmeisterlich. Die Radprofis sausen in sekundenschnelle mit enormem Tempo vorbei. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Hattingen auf der ganz großen Leinwand. Mit dem Kinostart vom fünften Teil von „Die Tribute von Panem“, kommt auch die Henrichshütte ins Kino. In der Möllerung wurden Teile des Hollywood-Films gedreht. Das Distrikt 12 liegt nun in Hattingen. Foto: Lars Friedrich

Am Ende des Jahres ist das Hochwasser das allgegenwärtige Thema. Die Ruhr erreichten den zweithöchsten Pegelstand seit Beginn der Aufzeichnung an der Messstelle Hattingen. Die Gebäude am Campingplatz Stolle werden wieder zur Insel. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Schlagzeilen des Jahres in Hattingen in Kürze

Januar: Zuspruch für die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Hattingen und Hagen +++ Aufschrei um gefällte Kirschbäume in Welper +++ Theater im Swingerclub +++ Wolf an Stadtgrenze +++ Kitas schlagen Alarm: der Kollaps droht +++ Stadt lehnt Tempolimit im Wodantal ab +++ KAM wird abgesagt +++ Kinderfeuerwehr startet

Februar:Warnstreiks im öffentlichen Dienst +++ Grundschule Holthausen geht in Distanzunterricht +++ Verzögerungen an der Baustelle Wittener Straße +++ 10.000 feiern auf dem Rosenmontagszug +++ Pakt für den Sport soll Angebote verbessern +++ Dirk Eggers kauf Villa Wengeler +++ Stadtrallye per Smartphone startet +++ Erstes Mal Kinderkarneval nach Corona +++ Testzentren schließen +++ Stadt erstattet Anzeige gegen Montags-Spaziergänger

März:Ruhrbistum veröffentlicht Missbrauchsstudie +++ St. Engelbert steht zum Verkauf +++ Frau Holle will in Ruhestand gehen +++ WAZ-Bote wird angeschossen +++ Vorbestellungen 49-Euro-Ticket starten +++ Hang in Blankenstein wird nach Steinschlägen gesichert +++ Rohr muss nach Jahrhundertflut für 31 Millionen Euro erneuert werden +++ Frida Gold will zum ESC +++ Querdenker und großer Gegenprotest demonstrieren +++ Rats-TV startet

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

April:Neustart für Gemüsescheune +++ Pfarrer Udo Polenske geht in den Ruhestand +++ Gymnasium Waldstraße muss Schüler ablehnen +++ Wahrzeichen werden wieder beleuchtet +++ CDU-Urgestein Theo Haske hört auf +++ Schwimmbad Heidehof auf der Kippe +++ Abi-Panne: Prüfung muss verschoben werden +++ Frust durch Sperrung im Felderbachtal

Mai: Tausch Führerschein gegen Deutschlandticket +++ Stiftung übernimmt Bügeleisenhaus +++ Benefizkonzert für Erdbeben-Opfer +++ Amok-Drohung an der Waldstraße +++ Trinkwasser-Spender geht in Betrieb +++ Petition für Baumschutzsatzung +++ Unterschriften gegen Radeln in der Fußgängerzone +++ 62-Jähriger bei Mafia-Razzia festgenommen

Juni: 25.000 besuchen das Altstadtfest, Premiere für DJ Quicksilver +++ Zugausfälle häufen sich +++ Erster Frikadellen-Contest +++ Freier Eintritt für Kinder im Freibad +++ Aus für Hattingen-Maskottchen Drache Henri +++ Treffpunkt für queere Jugendliche +++ 14 Hattinger machen 1,0-Super-Abi +++ Ärger um Rechtsrock-Konzert im Gewerbegebiet +++ Rock am Bunker ist gerettet +++ 75 Jahre WAZ: Leser treffen Marie-Luise Marjan

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Juli: Gesamtschule wird Zentralküche +++ Baustelle im Felderbachtal fertig +++ Heidehof-Bad mit neuem Betreiber gerettet +++ Kritik an inkonsequentem Umweltschutz +++ Kein Deutschland-Ticket für Schüler +++ Spendenaktion nach Leukämietod von Gerrit +++ Erste Kindermusicalwoche im Ferienspaß

August: Zu viel Regen für Landwirte +++ Jugendtreff Welper schließt wegen Personalmangels +++ Eltern stellen Armutszeugnis für Spielflächen aus +++ Lego-Rampen für Geschäfte +++ Seniorenresidenz Schulstraße öffnet +++ Gewalt gegen Busfahrer eskaliert +++ Fleischerei Radtke schließt +++ Gesamtschul-Neubau öffnet +++ Illegales Tuner-Treffen +++ Rasenmäher legt Fußballbetrieb lahm +++ Rats-Sondersitzung macht Weg frei für umstrittenen Rewe +++ Sanierung der Essener Straße startet

September: Ärger um Tausende Autos auf O&K-Gelände +++ 500 Gäste bei der Kaffeetrasse +++ Panhasfest kommt zurück +++ Katastrophale Zustände beim Schulbus +++ Neue Foodsharing-Station +++ Baustelle Kohlenstraße rückt nach Essen +++ Fest und Kritik zum Ende der Baustelle Thingstraße +++ Neue Schilder gegen Rassismus +++ Erstes Weilfest steigt +++ Polizeihund verletzt Seniorin schwer

Oktober: Großeinsatz gegen Kaugummis +++ Sechs Ortsteile bekommen Glasfaser +++ Inklusives Bandprojekt startet +++ Stadt verfehlt Klimaziel +++ WAZ-Familienkonferenz +++ Aus für Brahm­see-Freizeit +++ Barbones kämpfen sich zurück ins Leben +++ Emilia Zajic (17) gewinnt Hans-Riegel-Fachpreis +++ Israel-Flagge am Bügeleisenhaus abgerissen +++ Stadt von Hacker-Angriff betroffen

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns.

November: Jugendparlament und Bürger demonstrieren gegen Montagsspaziergänger +++ Entsetzen über misshandelte Hunde Max und Dries +++ Hattingen Oper feiert Premiere +++ Vandalismus im Park Diepenbeck +++ Apotheken und Ärzte streiken +++ Lumagica startet +++ Spielwaren Wieschermann schließt +++ Altstadtparkhaus wird schrankenlos +++ Aus für Weihnachtsmarkt-Bude der Sängervereinigung +++ Erster Schnee

Dezember: Premiere für vier Frau Holles +++ Rodungen für Rewe beginnen +++ WAZ-Familientag auf der Lumagica +++ Blankensteiner Weihnachtsmarkt +++ Händler besorgt wegen Südstadtkonzept +++ Moschee-Pläne vorgestellt +++ Lars Kindermann (16) wird Urbanatix-Star +++ Reschop Carré wird verkauft +++ Kroniger schließt +++ Lichterfahrt der Trecker +++ Ärger für die Tafel +++ Hochwasser

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen