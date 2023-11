Darum demonstrieren Jugendliche in Hattingen gegen rechts

Hattingen. Jugendliche aus Hattingen rufen auf zu einer Demonstration gegen die Montagsspaziergänger. Ihre Gründe und was geplant ist am Montag, 27. November.

Zur Demonstration gegen die Montagsspaziergänger laden Jugendliche aus Hattingen ein.

Am Montag, 27. November, 17.30 Uhr, möchte eine Gruppe Jugendlicher, die vom Jugendparlament Hattingen und von „Demonstration der Demokratie“ unterstützt wird, gegen die Ideen der Montagsspaziergänger demonstrieren – und lädt alle Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu auf den Rathausplatz ein. Dort soll ein Zeichen für Toleranz, Miteinander und Demokratie gesetzt werden.

Jugendliche rufen auf zur Demo gegen Montagsspaziergänger in Hattingen: Ihre Gründe

„100 Wochen Montagsspaziergänge in Hattingen – das ist ein trauriges Jubiläum für unsere Stadt. Wir Jugendliche sind es leid, dass Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme aus umliegenden Städten unsere Stadt für ihre fragwürdigen Demonstrationen ausnutzen. Deshalb möchten wir gemeinsam mit allen Hattinger Bürgerinnen und Bürgern ein Zeichen gegen rechte Hetze setzen“, so Johannes, Organisator der Demo und Mitglied im Hattinger Jugendparlament.

„Wir dürfen Intoleranz nicht tolerieren, sonst stirbt die Toleranz. Wir müssen allen Demokratiefeinden klar zeigen, dass sie hier in Hattingen nicht erwünscht sind und dass es hier in Hattingen niemals wieder so weit kommen wird, wie in den 1930er Jahren“, ergänzt Janis, Organisator der Demo und Hattinger Schüler.

Jugendliche erzählen, warum sie auf die Straße gehen

,,Es macht mich traurig, dass jeden Montag Menschen, die offensichtlich gegen die Werte sprechen, für die sie vorgeben sich einzusetzen, durch die Straßen ziehen und sich somit eine Bühne schaffen. Jemand musste einfach mal was machen, um ihnen zu zeigen, dass Hattingen nicht nur aus Schwurblern und Demokratiefeinden besteht“, meint Lukas, Mitorganisator der Demo und Hattinger Schüler.

