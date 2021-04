Da Capos Sprockhövel will Kreativität von Kindern nutzen

Sprockhövel. Der Sprockhöveler Verein DaCapo sucht für den „Stammtisch für Visionen“ engagierte Kinder und Jugendliche. Die Ideen sollen zu Projekten werden.

Da Capos Projektschmiede geht mit einem neuen Projekt hoffnungsvoll voran. „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, für unsere Stadt neue Plätze, Aktionen und Visionen zu entwickeln, die aus Kinder- und Jugendköpfen entstehen“, sagt die Sprockhövelerin Frauke Schittek, Vorsitzende des Vereins. Die Gesellschaft werde sich durch Corona verändern und besonders auch das Lebensumfeld der Jugend dieser Stadt.

Verein setzt auf breite Beteiligung

Frauke Schittek hat einen neuen Verein gegründet, der die Kreativität von Kindern und Jugendlichen fördern und nutzen will. Foto: Jürgen Theobald / WAZ FotoPool

Da Capos Projektschmiede ist unparteiisch und setzt auf eine breite Beteiligung. „Ziel ist, motivierte junge Menschen zu finden, die sich in so einem Projekt ausleben wollen“, so Schittek. Für den Verein heißt es jetzt, die jungen Menschen zu erreichen, die Fantasien motivierter Menschen anzuregen und die Jugendlichen so zu begleiten, dass am Ende auch Projekte umgesetzt werden und Erfolge zu sehen sind. Der Weg zur Selbstständigkeit, erste Erfahrungen in der Projektentwicklung und der selbstbewusste Umgang mit Behörden und nötigen Ämtern, werde für die Entwicklung von den Kindern und Jugendlichen wertvolle Erfahrungen bringen, die der Verein fachlich unterstützt und begleitet, so Schittek. Für Erwachsene hat Frauke Schittek, als Geschäftsführerin der Lab for future gGmbH, bereits einen Stammtisch für Visionen installiert. Dieser trifft sich regelmäßig jeden ersten Dienstag im Monat über ZOOM mit vielen interessanten Menschen aus ganz Deutschland.

Mit Angeboten zur Nachhilfe fing es an

Der Jugendstammtisch konzentriert sich erstmal auf die eigene Stadt. In dem Verein werden bereits Projekte angeboten: Nachhilfe in allen Fächern, Online-Bastelstunden, Lesetraining mit bekannten Schauspielern, Workshops im Filmschnitt und Bildbearbeitung, Workshop zum selbst gemachten Musikvideo und vieles mehr ist gerade noch in der Planung. Auf Facebook und Instagram kann man dem Verein folgen. Interessierte Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene oder Eltern können sich unter 0160/87 23 214 oder per Mail frauke@da-capos informieren.