Die Realschule Grünstraße wurde am Dienstag überraschend für den Rest der Woche geschlossen. Andere Schulen in Hattingen haben zum Teil Veranstaltungen abgesagt. Betroffen ist neben dem Konzert des Kreissinfonieorchesters, das am kommenden Samstag in der Gesamtschule stattfinden sollte, auch das gemeinsame Konzert der beiden Gymnasien am 28. März.

Über außerschulische Veranstaltungen in den Schulen entscheidet die Stadt Hattingen. Die teilt mit, dass die Veranstaltung der Musikschule „Von Zwergen, Elfen, Trollen – Musik aus Skandinavien“ in der Gesamtschule am Samstag, 14. März, vorsorglich zum Schutz vor einer Verbreitung des Coronavirus verschoben wird. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest. Sportveranstaltungen sollen – Stand Dienstag – auch weiterhin stattfinden.

Gymnasium Holthausen sagt Konzerte und Infoveranstaltungen ab

Die schulinternen Veranstaltungen hat das Gymnasium Holthausen bis zu den Osterferien komplett abgesagt. Dazu zählt nicht nur das Konzert in der Aula Ende März, sondern auch sämtliche Informationsveranstaltungen der kommenden Wochen und die Auszeichnungsfeier der Landeskampagne „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit “, die für den 18. März geplant war. Die Infoveranstaltungen werden nach den Osterferien nachgeholt oder es werden stattdessen Broschüren verteilt.

An der Realschule Grünstraße war bereits vor dem Verdachtsfall der Austausch mit der Schule des niederländischen Enschede abgesagt. Klassenfahrten oder größere Veranstaltungen seien nicht geplant, erklärt Schulleiter Jürgen Ernst.

Gesamtschule beschränkt sich auf Unterricht

Die Gesamtschule hat alle größeren Veranstaltungen abgesagt. Dazu zählen auch die Praktika der Jahrgänge 9 und Q1 und der Girls and Boys Day. „Wir beschränken uns im Wesentlichen auf den Unterricht“, sagt Schulleiterin Elke Neumann.

Vom Gymnasium Waldstraße gab es bis Redaktionsschluss noch keine Rückmeldung.