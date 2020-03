Hattingen. Coronavirus: Auch in den Klinken in Hattingen wurden Desinfektionsmittel gestohlen. Die Besuchszeiten wurden noch nirgends völlig eingeschränkt.

Auch in den Hattinger Krankenhäusern wurden jüngst Flaschen mit Desinfektionsmitteln für die Hände gestohlen – das hat jetzt Folgen. Zudem­ wird darum gebeten, Besuche bei Patienten genau auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen.

„Wir mussten leider die weiter vorhandenen Schutzmaterialien an zentralen Stellen konzentrieren. Desinfektionsspender auf Fluren und in Wartebereichen haben wir reduziert, um weiterem Diebstahl Einhalt zu gebieten“, erklärt Jürgen Frech, Sprecher der Klinik Blankenstein. Auf den Stationsfluren zum Beispiel wurden die Desinfektionsspender abgebaut. Im Eingangsbereich gibt es sie natürlich weiterhin. Auch um Schutzkleidung geht es: Sie werde nicht nur für Corona-Patienten, sondern auch für Patienten mit anderen Krankheiten benötigt. Daher müsse der Umgang mit dieser Kleidung reglementiert werden.

Überlegen, ob ein Besuch nötig ist oder nicht auch ein Telefonat reicht

Die Besuchszeiten wurden bisher in keinem Hattinger Krankenhaus völlig eingeschränkt. Die Klinik Blankenstein bittet die Bevölkerung allerdings zu prüfen, ob Besuche „vor allem bei infektiösen Patienten, sinnvoll beschränkt werden können“. Man solle überlegen, ob ein Besuch wirklich jeden Tag nötig ist oder nicht auch ein Telefonat reicht.

Vielleicht sei es auch möglich, die Besucherzahl in der Familie und im Bekanntenkreis zu beschränken. „Wir müssen bestmöglich verhindern, dass Infektionen in diesen Tagen ins Haus hineingetragen werden“, so Jürgen Frech. „Die aktuelle Situation erfordert es, dass wir die Entwicklung achtsam verfolgen und als verantwortlicher Klinikträger angemessen reagieren. Aufregung und Panikmache sind fehl am Platz.“

Die Lage könne sich stündlich ändern, erklären alle Krankenhäuser

Gehäufte Vorfälle, dass Desinfektionsmittel geklaut werden, verzeichnet das Evangelische Krankenhaus bisher nicht. Bis Redaktionsschluss waren auch dort keine Einschränkungen der Besuchszeiten empfohlen worden. Aber die Lage könne sich stündlich ändern, erklären alle Krankenhäuser. „Natürlich ist es hilfreich, Besuche auf ein notwendiges Maß zu beschränken. Vor allem in den sensiblen Bereichen wie der Inneren“, erklärt Hendrik Schöpper, Referent der Geschäftsführung der Augusta-Kranken-Anstalten.

Alle Kliniken betonen, dass zu hundert Prozent die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI) umgesetzt werden. Man habe täglich mit dem RKI und dem Gesundheitsamt einen engen Informationsaustausch.

Intensive Information durch Mitarbeiter, Plakate und Handzettel

Intensive Information durch Mitarbeiter, Plakate und Handzettel gibt es zurzeit im St.-Elisabeth-Krankenhaus in Niederwenigern: „Besucher werden auf entsprechende Verhaltensweisen zum Infektionsschutz hingewiesen wie Händedesinfektion, Verzicht auf Handschlag, Niesen oder Husten in die Armbeuge. Besuchszeiten werden bis auf weiteres etwas eingeschränkt auf täglich 15 bis 18 Uhr.“

Besucher mit Erkältungssymptomen werden gebeten, zum Schutz von Angehörigen von einem Besuch abzusehen. Was Schutzmittel anbetrifft, so werden Sicherheitsbestände vorgehalten. Gestohlen wurden Desinfektionsmittel bisher nicht.

In der Reha-Klinik Holthausen gibt es bisher keine Einschränkungen. „Allerdings haben wir in dieser Erkältungszeit wieder Plakate und Aufsteller zur Information für die Besucher platziert“, so Sprecher Volker Martin. Natürlich seien die Hygienefachleute im Augenblick besonders gefordert und stünden im Austausch mit dem RKI.