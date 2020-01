Coronavirus: Firmen in Hattingen bangen um Lieferung

Firmen in Hattingen, die mit China kooperieren, wissen wegen des Coronavirus’ derzeit nicht, ob sie in das Land liefern können.

So geht es den beiden Unternehmen Maschinenfabrik Köppern und Halbach & Braun Maschinenfabrik. Beide liefern Bergbaumaschinen nach China.

Coronavirus: Unklar ist, ob Hattinger Unternehmen in Kürze nach China liefern können

„Wir haben auch ein Büro in China. Im Alltag betrifft uns das Virus derzeit nicht, weil es keine Projekte gibt, für die wir Personal nach China entsenden müssten“, sagt Dr. Jörg Ohligmüller, Geschäftsbereichsleitung Service weltweit bei Köppern.

Demnächst stünden aber Lieferungen an nach China. „Wie sich das darstellt, müssen wir sehen.“ Fluggesellschaften würden Flüge streichen. „Wir nutzen aber sowieso den Seeweg. Aber der ein oder andere Hafen hat angekündigt, sich vorzubehalten, den Schiffsverkehr einzustellen“, so Ohligmüller. Köppern ist in Australien, Kanada und mit der KCH-Koeppern China Holding GmbH in China – und zwar in Peking – vertreten.

Halbach & Braun will am 5. Februar wieder Maschinen nach China liefern

Halbach & Braun will am 5. Februar wieder Maschinen per Schiff in das Land schicken, in dem das Coronavirus zuerst aufgetreten war.

„Das Schiff soll in Rotterdam ablegen. Wir wissen aber nicht, ob das Schiff dort in China überhaupt entladen würde. Und ob es dann auch zurückfahren darf“, sagt Simone Schürmann aus der Export-Abteilung des Unternehmens Halbach & Braun. Kommt das Schiff nicht zurück, würden sich weitere Lieferungen nach China verzögern.

Geschäftspartner aus China haben Hattingen besucht

Unternehmen kann die Firma indes dagegen derzeit nichts. „Abwarten“, sagt Simone Schürmann. Aufenthalte von Mitarbeitern in China seien derzeit nicht geplant. Allerdings waren chinesische Geschäftspartner vom 13. bis 17. Januar in Hattingen. Die Besucher seien aber nicht aus den betroffenen Regionen angereist.

Der Bergbau-Zulieferer Halbach & Braun will wachsenIm April 2019 hatte Halbach & Braun mit dem chinesischen Bergbaukonzern Yangquan Coal Industry Group Co., Ltd. (YQ) einen Beteiligungsvertrag unterzeichnet, um sich so einen riesigen Heimatmarkt für die Produkte zu sichern. Im Gegenzug erhält YQ Zugang zu deutschem Bergbau-Know-How und zu modernsten Bergbaumaschinen. Um einen kontinuierlich weiter laufenden Geschäftsbetrieb abzusichern, wurden die beiden geschäftsführenden Gesellschafter mit langfristigen Geschäftsführerdienstverträgen ausgestattet.

2019 hat Halbach & Braun auf der China Coal Mining Expo gepunktet

Im Herbst war Halbach & Braun auf der weltgrößten Mining-Messe China Coal Mining Expo 2019 in Peking vertreten und zeigte sich danach „mehr als zufrieden über die große Nachfrage“ an den Produkten des Unternehmens.

Zwar hat die Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne und der Hochschule Bochum ein neues China-Kompetenz-Zentrum aufgebaut, doch laut Lea Wegmann, Wirtschaftsbüro Hattingen der IHK Mittleres Ruhrgebiet, Kompetenzfeld Unternehmen begleiten, sei aktuell keine Aussage dazu möglich, inwieweit Unternehmen in der Region derzeit von dem Coronavirus betroffen seien.