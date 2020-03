Coronavirus: EN-Kreis gibt Entwarnung - keine Infektion

Ennepe-Ruhr. Im ersten begründeten Verdachtsfall auf eine Infektion mit dem Coronavirus hat der Ennepe-Ruhr-Kreis Entwarnung gegeben. Es gibt keine Infektion.

Der ersten begründete Verdacht auf eine Corona-Infektion im Ennepe-Ruhr-Kreis hat sich nicht bestätigt. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstagvormittag mit.

Labor überlastet

Am Dienstag hatte der EN-Kreis über den Verdachtsfall informiert. Es war der erste begründete im Kreisgebiet. Amtsärztin Sabine Klinke-Rehbein hatte gehofft, schon am Dienstag ein Ergebnis des Abstrichs zu bekommen. Weil das Testlabor überlastet war, kam die auch am Mittwoch noch nicht. Nun gab es die Entwarnung.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es damit nach wie vor keinen bestätigten Corona-Fall: Die Frau aus Herdecke, die als erster begründeter Verdachtsfall im Kreis eingestuft worden war, ist nicht mit dem Corona-Virus infiziert. Das ist das Ergebnis ihres Abstrichs, das dem Gesundheitsamt des Kreises seit Donnerstagvormittag vorliegt.

Fälle in Essen und Bochum

Die Frau hatte sich bereits am Freitag freiwillig in häusliche Quarantäne begeben, nachdem sie Kontakt zu einem Patienten außerhalb des EN-Kreises hatte, der positiv auf das Virus getestet wurde.

In Bochum wurde am Mittwoch die erste Corona-Infektion bestätigt. Auch in Essen wurden bereits Fälle nachgewiesen.