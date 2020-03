Die Corona-Krise führt zu immer neuen Änderungen im Alltag. Das ist wissenswert für Hattinger:

Banken

Die Sparkasse Hattingen beschränkt ihren Publikumsverkehr ab sofort auf die Hauptstelle an der Roonstraße und die Geschäftsstelle Im Welperfeld 10. Die übrigen Standorte sind nur noch telefonisch erreichbar. Grund: "Das in den kleineren Geschäftsstellen eingesetzte Personal wird dringend dort als Verstärkung gebraucht, wo Mitarbeiter wegen einer Corona-Vorsichtsmaßnahme vorübergehend zu Hause bleiben oder besonders geschützt werden müssen", so Marketingchef Udo Schnieders. Zusätzlicher Handlungsbedarf ergebe sich zudem durch die Schließung der Schulen und Kindertagesstätten in NRW, "weil zahlreiche Mitarbeiter nun Beruf und Familie auf besondere Weise miteinander verbinden müssen".

Die Volksbank Hattingen/Sprockhövel plant dagegen bislang keine Filialschließungen, sagt Marketingchef Thomas Alexander. Der Bargeldverkehr werde allerdings nur noch über die Automaten abgewickelt - Münzgeld bekommen Kunden bei Bedarf in den Geschäftsstellen in Hattingen und Sprockhövel. Dies diene dem Schutz der Mitarbeiter, so Alexander, die bei der Befüllung der Geldautomaten überdies nun Handschuhe tragen. Kunden empfiehlt Alexander zudem, wo immer es geht bargeldlos zu bezahlen. Und: Große Auszahlungen seien "jetzt anzumelden".

Kindertagesstätten

Die Betreuung der Kinder in Notfallgruppen sei gewährleistet, heißt es seitens der Stadt. Die Kinder werden dabei in der jeweiligen Kindertageseinrichtung betreut, in der sie auch sonst unterkommen, damit eine weitere Vermischung verhindert wird und potenzielle Ansteckungsgefahren unterbunden werden", so Jessica Krystek. Wie das genaue Betreuungskonzept aussehe, werde sich in den nächsten Tagen zeigen.

VER

Die VER passen ihr Fahrtenangebot an. Ab Betriebsbeginn am Mittwoch (18.3.) gilt der Ferienfahrplan. Spezielle Schulfahrten und die Einsatzwagen sind nicht unterwegs. Die neuen Fahrplandaten werden voraussichtlich ab Donnerstag in den digitalen Informationsmedien (Elektronische Fahrplanauskunft, VER-App) abrufbar sein. Die NachtExpress-Angebote gehen bis auf Weiteres nicht auf Strecke.​​