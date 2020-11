Corona treibt auch Sprockhöveler in die Gartencenter

Urlaub war in diesem Jahr nicht, Treffen mit vielen Freunden und Verwandten auch nicht. Da haben sich auch in Sprockhövel viele Menschen auf ihre häusliche Umgebung besonnen, die Keller aufgeräumt und sich im Garten oder an den Blumenkästen auf dem Balkon ausgetobt. Die Gartencenter können diesen allgemeinen Trend nur bestätigen.

Setzlinge und Erde bald ausverkauft

„Definitiv war es bislang ein außergewöhnlich gutes Jahr“, sagt Jennifer Voß, beim Gartencenter Mencke für das Marketing zuständig. Schon kurz nach dem Lockdown im Frühjahr seien viele Stammkunden ins Center an der Stadtgrenze zu Wuppertal gekommen, um sich insbesondere mit Setzlingen zu versorgen. „Über den ganzen Sommer hat sich dieser Trend fortgesetzt“, sagt Voß, Obst- und Gemüsepflanzen seien wie nie zuvor in der Firmengeschichte über die Ladentheke gegangen. Auch Blumen- und Pflanzenerden seien sehr bald ausverkauft gewesen.

Lockdown war der Startschuss

Ähnliche Erfahrungen hat auch die Gärtnerei und Blumenhaus Frenzel in Herzkamp gemacht. „Der Lockdown im Frühjahr war wie ein Startschuss“, erinnert sich Chefin Claudia Frenzel. „Die Kunden haben uns förmlich die Türe eingerannt.“ Weit über den Kreis der Stammkundschaft hinaus seien Menschen aus der Region zu ihrem Laden gekommen, obwohl der sich nicht gerade an einer verkehrsreichen Straße befindet. „Die meisten Blumen, Pflanzen und Setzlinge waren dann ausverkauft, und auch auf dem Großmarkt haben wir nichts mehr bekommen im Sommer“, berichtet Claudia Frenzel.

Auch Weihnachtsdeko läuft besonders gut

Vielleicht verhielt es sich bei dem massenhaften Verkauf von Setzlingen so ähnlich wie bei gleichzeitigen Toilettenpapier, was dauernd ausverkauft war. „Aus Gesprächen mit den Kunden haben wir erfahren, dass das Vertrauen in die Versorgungssicherheit bei Lebensmitteln gelitten hatte“, sagt Jennifer Voß von Mencke. Insofern sollten Obst- und Gemüsepflanzungen zur eigenen Versorgung beitragen. Ansonsten war das zentrale Motiv für die Kunden, es sich mit Blumen und Pflanzen in der heimischen Umgebung einfach nur schön zu machen. Seit September wird bei Mencke nun auch wieder Advents- und Weihnachtsdeko verkauft. „Auch dieses Geschäft läuft in diesem Jahr besonders gut.“

Kundenberatung am Telefon

„Sowohl bei Mencke wie auch bei Frenzel wird die Beratung der Kunden vor dem Kauf in normalen Zeiten groß geschrieben. Die beiden Sprocköveler Fachmärkte sehen jedoch zu, den direkten Kontakt zu den Besuchern in ihren Läden möglichst knapp zu halten, um der Ansteckungsgefahr vorzubeugen. „Bedarf herrscht aber schon gerade bei den Leuten, die das Gärtnern erst in diesem Jahr und unter den besonderen Rahmenbedingungen für sich entdeckt haben“, so Jennifer Voß. Das erbetene Fachgespräch findet daher bei Mencke meist telefonisch oder per E-Mail statt.

Menschen schätzen die Natur mehr

Abseits vom regen Verkehr in den Gartencentern hat auch Wolfgang Trilling eine Beobachtung gemacht. „Vielleicht ist es die durch Corona eingeschränkte Ablenkung im Alltag“, sagt der Vorsitzende der Forstbetriebsgemeinschaft Hattingen/Sprockhövel. „Aber ich stelle fest, dass viele Menschen nicht nur eine neue Beziehung zum eigenen Garten, sondern zur Natur generell entwickeln.“ Viele seien offener für ökologisches Denken, sehen etwa den Wald in seiner Bedeutung klarer. „Corona zwingt uns viele Verhaltensänderungen auf. Das fördert auch die Bereitschaft anzuerkennen, dass unser Leben auf Kosten der Natur nicht so weitergehen kann wie bisher.“

Einschätzung des Verbandes

Beim Verband der deutschen Gartencenter (VDG) schätzt man, dass der Zuwachs im Bereich Obst, Gemüse und Kräuter um 10 bis 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr beträgt.

„Vielfach hätten die Märkte zuletzt noch mehr verkaufen können“, sagt Geschäftsführer Peter Botz. Die Nachfrage sei vorhanden gewesen, „doch einige Pflanzen waren irgendwann schlicht ausverkauft.“